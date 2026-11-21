তুরস্ক থেকে পাভেল পার্থ
প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পালনের বাধ্যতামূলক রূপরেখা কোথায়
পারস্পরিক সহযোগিতার প্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্য তুরস্কে ‘ইমেজে’ নামে পরিচিত। জলবায়ু সম্মেলনের দশম দিন গত বৃহস্পতিবার জলবায়ু প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অর্থায়ন ও স্থানীয় উদ্যোগ জোরদার করতে ‘ইমেজে দিবস’ পালিত হয়। তবে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কোনো বাধ্যতামূলক রূপরেখা ঘোষিত হয়নি।
একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় ‘পিপলস প্লেনারি’। প্লেনারিতে নাগরিক সমাজ ও জলবায়ু আন্দোলনকারীরা জীবাশ্ম জ্বালানির ন্যায্য রূপান্তর, আদিবাসী ও শ্রমিকের অধিকার, দরিদ্র দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন এবং ‘বেলেম-আন্তালিয়া মেকানিজম’ দ্রুত বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান। প্লেনারিতে বক্তব্য দেন ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্কের তাসনিম এসপ, লিডি ন্যাকপিল, ঝানাই কায়ান ডড ও আইলিন মাইরেনা কানিংহ্যাম।
তুরস্কের আন্তালিয়ায় যখন জলবায়ু সম্মেলন চলছে, তখন নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) গাম্বিয়ার করা মামলায় রোহিঙ্গা জেনোসাইডের (গোষ্ঠীনিধন) জন্য মিয়ানমারকে দায়ী করে রায় ঘোষণা করেছেন। জেনোসাইডের মুখে পড়ে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আসে। বিশাল ওই জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করেছে। বিশ্ব নেতৃত্ব কি আইসিজের রায় কার্যকরে ভূমিকা রাখবেন?
এর আগে আইসিজের ‘ইকোসাইড (পরিবেশ গণহত্যার)’ বিষয়ে সর্বসম্মত পরামর্শমূলক মতামত জানিয়েছিল, যা বৃহৎ দূষণকারী দেশগুলো মানেনি। ২০২৫ সালের ২৩ জুলাই আইসিজে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সর্বসম্মত ওই মতামতে জানায়, কার্বন নিঃসরণ কমানো, পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক আইনি দায়িত্ব। এই দায়িত্ব লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ২০২৬ সালের ২০ মে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভানুয়াতুর উদ্যোগে এই মতামত সমর্থন করে প্রস্তাব পাস হয়। ১৪১টি দেশ পক্ষে ভোট দেয়। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সৌদি আরব, ইসরায়েল, ইরান, ইয়েমেন বিপক্ষে থাকে এবং তুরস্ক ও ভারত ভোটদানে বিরত থাকে।
আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা জনতার আদালত—কোনো রায়ই তো মানছে না বৃহৎ কার্বন নিঃসরণকারী ক্ষমতার বলয়। বিশ্বনেতৃত্বের বাধ্যবাধ্যকতা, বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে পারে আর কোন বৈশ্বিক মঞ্চ?
‘অদ্ভুত আঁধার’ সরিয়ে ‘সুন্দর দিন’ আনুন
গতকাল ২০ নভেম্বর সম্মেলনের শেষ দিনে চূড়ান্ত অধিবেশন বসে। সকালে কপ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক এক বিশ্লেষণ বৈঠকে আমরা বসি গ্রিন জোনের মাঠে। আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহদি শেরিফ কাইদ ইউসুফ, ব্রাজিলের পারিবারিক কৃষিকর্মী থালেস বেভিলাচেন মেনডনংকা, অর্গানিক শ্রীলঙ্কা মুভমেন্টের কারিওশ্যাম থালিক মাজুওয়ানা, মেক্সিকোর নাহুয়া আদিবাসী প্রতিনিধি ডালি নোলাসকো, চিলির মাপুচি আদিবাসী প্রতিনিধি ভেলেরিয়া ডানিয়েলা সেপুলভেডা, কলম্বিয়ার ক্যাম্পাসিনো আন্দোলনের তরুণ নেতা ইয়ুলি আন্দ্রিয়া গোমেজ লোজানো, কিরগিজস্তানের পশুচারণজীবী অধিকারকর্মী আইতকুল বুরহানভ, পাকিস্তানের পরিবেশকর্মী আয়শা গুলজার, ইন্দোনেশিয়ার কোকোয়াচাষি আইয়ু অন্তরিক্ষা, প্রতিবন্ধী মানুষের আন্দোলন সমন্বয়ক আয়ারল্যান্ডের মাহবুব কবীর এবং পেলুম কেনিয়ার রোসিনা এমবেনিয়া আড্ডায় অংশ নেন। প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দ্বিমুখী নীতি বাতিল করে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করার আহ্বান জানান সবাই।
ঝিমিয়ে পড়া সম্মেলনস্থল থেকে বেরিয়ে এক্সপো থেকে ফাতিহের দিকে ট্রামলাইনে ওঠি। তুর্কিদের সঙ্গে ট্রামভর্তি নানা দেশের ঘরফিরতি মানুষ। জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে ভিড়ের জটলায় নানা ভাষার ক্ষোভ, হতাশা আর বিরক্তির কথা বাড়তে থাকে। আকসু, কুরসুনলু, পিনারলি, ইয়াংকা, সিনান একের পর এক স্টেশন পার হয়। সেসব কথা ছাপিয়ে ‘জেলখানার চিঠি’ হাতে গমগম করে ওঠেন নাজিম হিকমত।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে তুর্কি এই কবির কবিতাগুলো একসময় বাংলাদেশের বইমেলা কাঁপিয়ে দিত। ‘কিন্তু আর আমি আশায় তুষ্ট নই, আমি আর শুনতে চাই না গান, আমার নিজের গান এবার আমি গাইব।’ পার হতে থাকে ইয়েনিগল, আলতিনোভা, সিরনিক, ডেমোক্রেসি ট্রামস্টেশন। হিকমত আবার বেজে ওঠেন, ‘যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর, তা আজও আমরা দেখিনি, আমাদের সব থেকে সুন্দর দিনগুলো আজও আমরা পাইনি।’
টপকুলার, কিসলা, মেয়দান, ওনাট, দগু গারাজি, ইসমেতপাশা ছাড়িয়ে মুরাতপাশা একের পর এক স্টেশন পার হওয়া ভিড়ে ভরা ট্রামটি ঝাঁকুনিতে মুহূর্তে বদলে গিয়ে যেন বাংলাদেশের কালাবগী নামের এক ‘ঝুলন্ত গ্রাম’ হয়ে ওঠে।
খুলনার দাকোপের সুতারখালী ইউনিয়নের এই গ্রামটি নোনাজলে ডুবে আছে। ঘূর্ণিঝড় আইলার পর থেকে ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা আর নোনার প্রকট—সবই বেড়েছে। আন্তালিয়া থেকে ফোনে কথা হয় কালাবগীর কালিপদ গাইনের সঙ্গে। জানান, দাদু বৃশ্বর গাইনের সময় এটি এক সমৃদ্ধ কৃষি গ্রাম ছিল। বাবা বিনোদ গাইনের শেষজীবনে ভাঙন শুরু হয়, আর থামেনি, সাত বিঘা জমি—সবই পানির তলায়। আট সদস্যের পরিবার আহারের চেয়েও পানি জোটাতে বেশি সংগ্রাম করেন। কালাবগীসহ দুনিয়ার জলবায়ু-দুর্গতি আমলে না নিয়েই শেষ হচ্ছে তুরস্ক জলবায়ু সম্মেলন।
ট্রাম থেকে মুরতপাশা স্টেশনে নামতেই দেখি ‘সাতটি তারার তিমির’ নিয়ে যেন ট্রামলাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। মুরাতপাশা থেকে হোটেলে ফেরার রাস্তায় বেজে ওঠে, ‘অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।’
পৃথিবীর প্রতি প্রেম-প্রীতিহীন হৃদয়ের বিশ্বনেতারা জলবায়ু সম্মেলনের শেষ দিনেও কোনো ‘সুপরামর্শ’ আর সুন্দর দিন ফেরতের প্রতিশ্রুতি করেননি।
অমীমাংসিত জিজ্ঞাসা, অমীমাংসিত অঙ্গীকার
তুরস্ক জলবায়ু সম্মেলনস্থলে বেশ ঘটা করে এক ‘বর্জ্য জাদুঘর’ করা হয়েছে। শূন্য বর্জ্যের অঙ্গীকার নিয়ে জলবায়ুমঞ্চে শামিল হয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিবার-পরিজনেরা। জাদুঘর ঘুরতে ঘুরতে তুরস্কের ট্রাবজোন প্রদেশের এক ছোট্ট গ্রাম চামবুরনুর কথা মনে পড়ে। চায়ের আবাদ আর মাছ ধরে চলত গ্রামের জীবন। সরকারি সিদ্ধান্তে গ্রামে গড়ে তোলা হয় এক দশাসই বর্জ্যভাগাড়। জমি, মাটি, পানি, জনস্বাস্থ্য—সব দূষিত হতে থাকে। আন্দোলনে নামেন গ্রামবাসী। এ নিয়ে ‘পলিউটিং প্যারাডাইস’ নামের একটি প্রামাণ্যচিত্র বানিয়েছেন ফাতিহ আকিন, যাঁর আদি বাড়ি ছিল গ্রামটিতে।
জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর নয়া উদরবাদী ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা না পাল্টালে শূন্যবর্জ্য লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। স্মরণে রাখা জরুরি, আইইউসিএনের (২০২০) হিসাবে, ভূমধ্যসাগরে প্লাস্টিক বর্জ্য প্রবেশের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ তুরস্ক। ২০২১ সালের এক সরকারি পরিবীক্ষণে ইজিয়ান সাগরের পানিতে মারাত্মক মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যায়।
বাংলাদেশও শূন্যবর্জ্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। অথচ নিজ দেশের প্রাচীন ভাওয়াল শালবনে জোর করে গড়ে তুলেছে বর্জ্যভাগাড়, যেখানে ছিল এক প্রজাপতি উদ্যান। বাংলাদেশি সংগঠন ইএসডিওর (২০২২) এক জরিপে দেখা যায়, প্রতিবছর প্রায় ২৬ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মেশে।
সম্মেলনস্থল এক্সপো সেন্টারে ‘কোনিয়া ট্রপিক্যাল বাটারফ্লাই গার্ডেন’ করা হয়েছে। ৯ নভেম্বর জলবায়ু সম্মেলনে এর উদ্বোধন হয়। বিশ্বব্যাপী প্রজাপতি নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখে উদ্যান আর সংগ্রহশালা করে প্রজাপতি বাঁচানো যাবে না। ‘নেচার রিভিউস বায়োডাইভারসিটি (২০২৫)’ জানায়, বন উজাড়, কৃষি সম্প্রসারণ ও নগরায়ণের কারণে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রজাপতিরা সংকটে আছে। ২০১১ সালে প্রকাশিত ‘কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি ফর বাটারফ্লাই ইন টার্কি’ শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, তুরস্কে প্রজাপতি কমে যাওয়ার কারণ প্রাকৃতিক আবাস ধ্বংস, নিবিড় কৃষি, কীটনাশকের ব্যবহার ও অতিরিক্ত পশুচারণ ও নগরায়ণ।
জলবায়ু সম্মেলনের সমান্তরালে আন্তালিয়ার মিমার সিনান কংগ্রেস সেন্টারে ১৪-১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ‘পিপলস ক্লাইমেট সামিট’। তুরস্কের ক্লাইমেট জাস্টিস কোয়ালিশন, ইকোলজি ইউনিয়ন ও এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে আয়োজিত এ সামিটে সরকার ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং জনগণের সম্মিলিত আন্দোলনের ভেতরেই জলবায়ু সংকটের সমাধানের উপায় নিয়ে বেশি আলোচনা হয়।
১৭ নভেম্বর জার্মান সাংসদ ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আন্তালিয়ার আলারা রেস্তোরাঁয় এক নৈশভোজে জার্মানির বাম দলের সংসদ সদস্য ভায়োলেট্টা বুক লিংকে এবং জার্মান গ্রিন পার্টির মারিআন্না সৌজা গোন্ডিম ডির সঙ্গে আলাপে তাঁরা জানান, একমাত্র জনগণ ও পরিবেশমুখী রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমেই জলবায়ু সংকট সমাধানের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রবল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রূপান্তরের জন্য পরিবেশ-সমাজতন্ত্র ও ন্যায্যতার রাজনীতি দরকার।
বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের নেতা বদরুল আলম, ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশের প্রতিনিধি শরীফ জামিল, ফিলিপাইনভিত্তিক ইবন ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী জেনিফার ডেল রোজারিও মালোঞ্জোর সঙ্গে আলাপেও তাঁরা জলবায়ু ন্যায্যতার রাজনৈতিক আন্দোলন বেগবান করার কথা বলেন।
আন্তালিয়া থেকে একটা চিরকুট নিয়ে ফিরছি
বিমানের টিকিটে প্রদর্শিত তথ্যমতে, ৮৯৫ কেজি কার্বন নিঃসরণ করে জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। আন্তালিয়া থেকে ইস্তাম্বুল হয়ে ঢাকা ফিরছি বহু মানুষ ও বাস্তুতন্ত্রের সাক্ষ্য, মায়া আর স্মৃতি নিয়ে। আন্তালিয়ার ডেমোক্রেসি এলাকার তাহসিন বাশার পাকসয় কিংবা সিনান এলাকার উসমান ইবনে দারিলিজ থেকে আন্তালিয়ার পথঘাট বিষয়ে জেনেছি।
রুটি কিনতে গিয়ে মেহমুত বেকিরের সঙ্গে পরিচয়; তিনি কক্সবাজার গিয়েছিলেন। জানালেন, কক্সবাজার সমুদ্রে ঢেউ বেশি। এক রাতে ভিড়ে ভরা ট্রামে বাংলা বলে তাক লাগিয়ে দেন আন্তালিয়ার সেভকি মের্ট বারিস, তিন বছর ঢাকায় ছিলেন। চাতালহুয়েকে গাড়ি বিকল হলে স্থানীয় এক শিশু এস্ট্রয়েল ও তার বাবা ইসমাইল গাড়ি ঠেলে চালু করে দেন। ঢাকা ফেরার আগে লাগেজের তালা খুলতে না পেরে টেনে রাস্তায় নিয়ে গেলে কয়েকজন শ্রমিক হাতুড়ি-বাটাল-ড্রিল যা আছে এনে তালা খুলে বুকে জড়িয়ে ধরেন।
সম্মেলনের দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রিন জোনে তুরস্কের শিশু-তরুণ-প্রবীণ-মধ্যবয়সী মানুষের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। পরিচয় হয় আঙ্কারার আনকাব্লেম স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী আছিয়া, আন্তালিয়ার প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহমেত রুজগার সুংগুর কিংবা তুরস্কের সিনপ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার শিক্ষার্থী বারফিন ডোগানের সঙ্গে। তাদের স্বপ্ন এক আনন্দময় সবুজ পৃথিবী। কিন্তু শিশুদের জন্য এক মিথ্যা টক্সিক পৃথিবী বানিয়ে রেখেছেন বিশ্বনেতারা।
জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে তুরস্কের বিখ্যাত আলোকচিত্রী এডওয়ার্ড বার্টনিস্কির ‘শিফটিং টপ্রোগ্রাফি’ শীর্ষক প্রদর্শনী চলছে আক্রা-আন্তালিয়ায়। তাঁর ছবিতে ভূমি ক্ষয় ও পরিবর্তন রেখাগুলো প্রমাণ করে, এই পরিবর্তনের জন্য জলবায়ু সংকটসহ ক্ষমতাকাঠামোর নানা বলপ্রয়োগ দায়ী।
বিখ্যাত তুর্কি ক্যালিওগ্রাফার আরসুত বিচকিন থেকে মেয়ের জন্য একটা ক্যালিগ্রাফি করানোর পর তাঁর অনুরোধে তাকেও একটা বাংলা ক্যালিগ্রাফি করে দিই। ইস্তাম্বুল থেকে বিমান যত আকাশে উড়তে থাকে, আন্তালিয়ার সিগোরটা বাজারে দেখা বুনো মাশরুম কানলিকা, বহুরেখা ছড়ানো বয়সী জলপাইগাছ কিংবা একদিন ট্রামের ভেতর এক প্রবীণ নারীর মুঠোভর্তি আদাচায়ে পাতার ঝাঁজের স্মৃতি ভেসে আসে।
আন্তালিয়া থেকে কোনিয়া যাওয়ার পথে বাসের সহযাত্রী হয়েছিলেন হাতায়ের এক তরুণ কলেজশিক্ষক আলী। কয়েক ঘণ্টার গল্পে তুরস্কের জলবায়ু, তরুণ প্রজন্ম, নতুন কর্মক্ষেত্র—নানা বিষয় ওঠে আসে। নামার আগে তুর্কি ভাষায় একটা চিরকুট পকেটে গুঁজে দিয়ে যান। হোটেলে ফিরে অভ্যর্থনার দায়িত্বে থাকা তিব্রিজির কাছে অনুবাদ করে নিই।
আলী লিখেছেন, ‘...পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে তোলার উদ্দেশ্যে নেওয়া তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তোমার চলার পথকে আলোকিত করে, আর পৃথিবীর অকল্যাণের পথে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তোমার নিজের পায়েই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। শুভকামনায় এক ছোট্ট বন্ধু।’
আলীর চিরকুটটি কি কোনো দিন জলবায়ুমঞ্চে পাঠ করা হবে?