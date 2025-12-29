ইউরোপ

ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ৯০ শতাংশে একমত: জেলেনস্কি

বিবিসি
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রোরিডায়, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: রয়টার্স

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ৯০ শতাংশ বিষয়ে একমত হওয়ার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মার-এ-লাগো অবকাশযাপনকেন্দ্রে স্থানীয় সময় রোববার ট্রাম্পকে পাশে নিয়ে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন জেলেনস্কি। এর আগে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বৈঠক করেন এই দুই নেতা।

যুক্তরাষ্ট্র সফররত ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলকে আতিথেয়তা দিতে পারাকে সম্মানের বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। তিনি ইউক্রেনের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ‘দৃঢ়চেতা মানুষ’ বলে অভিহিত করেন।

এ সময় জেলেনস্কি একটি ‘দুর্দান্ত’ বৈঠকের জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।

জেলেনস্কি বলেন, বৈঠকে তাঁরা শান্তিকাঠামোর সব দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ৯০ শতাংশ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেনকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিষয়ে শতভাগ একমত হওয়া গেছে।

এই নিরাপত্তা নিশ্চয়তাকে ‘টেকসই শান্তি অর্জনের’ জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন জেলেনস্কি। তিনি বলেন, এ বিষয়ে ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা কাজ চালিয়ে যাবে। আলোচিত সব বিষয় চূড়ান্ত করতে ‘আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে’ তারা বৈঠকে বসবে।

আগামী জানুয়ারিতে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই পক্ষগুলোকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করবেন বলে জানান জেলেনস্কি।

রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হতে পারে কি না, এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ‘সঠিক সময়ে’ তা সম্ভব।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামবে কি না, তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বোঝা যাবে।

এই যুদ্ধ থামাতে একটি শান্তিচুক্তির জন্য ওয়াশিংটনে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের ইঙ্গিতও দিয়েছেন ট্রাম্প।

যুদ্ধ বন্ধে একটি সমঝোতার ‘খুব কাছাকাছি’ ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘সবকিছু ভালোভাবে এগোলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে (চুক্তি) হয়ে যাবে। আর খারাপভাবে এগোলে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।’

