ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (29)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

29. Before-এর ব্যবহার: নির্দিষ্ট কোনো সময়ের আগে বোঝাতে before ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He will get back before lunch.

He arrived here before me.

ক্রমানুসারে কোনো কিছুর আগের অবস্থান বোঝাতে before ব্যবহৃত হয়। যেমন:

A comes before B in the alphabet.

Your name comes before mine on the list.

কোনো কিছুর সামনে বোঝাতে before ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He was brought before the judge.

The accident took place before me.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

◀ Preposition (28)