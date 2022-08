ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (4)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

4. সম্বন্ধসূচক স্থিতি বা অবস্থান বোঝাতে between, among or, amongst, ইত্যাদি Preposition ব্যবহৃত হয়। যেমন—

There is no difference amongst us.

There is unity among the boys.

There is a village among the hills.

There is friendship between Kamal and Jamil.

Switzerland lies between France and Germany.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

