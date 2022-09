এসএসসি ২০২৩ - শিক্ষা বোর্ডের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস প্রকাশ করেছে । কোন বিষয়ের কোন কোন অধ্যায় থেকে প্রশ্ন থাকবে, তা বিস্তারিত দেওয়া হলো ।

∎ বাংলা ১ম পত্র (১০১)

∎ বাংলা ২য় পত্র (১০২)

∎ ইংরেজি ১ম পত্র (১০৭)

∎ ইংরেজি ২য় পত্র (১০৮)

Grammar:

1. Gap frilling activities without clues (to test prepositions, articles, zero articles)

2. Gap frilling (cloze test *) with clues (to test vocabulary in general )

(* A cloze test is also a gap filling activity with recurring gap at regular intervals at the 5th or 6th or 7th or 8th or 9th word)

3. Substitution table

4. Right forms of verbs

5. Changing sentences (change of voice, change of degrees,affirmative to negative , assertive to exclamatory, exclamatory to assertive, assertive to imperative)

6. Completing sentences (Using conditionals, gerend, infinitive, participle)

7. Use of suffix and prefix

8. Tag questions

9. Punctuations.

Writing Part:

1. Writing CV with cover letter

2. Formal letters (complaint letter, notice, purchase order, responses to an order/requests etc.)

3. Writing paragraph.