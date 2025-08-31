শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
তেল ‘চুরি’ করতে অভিনব জালিয়াতির একটি ঘটনা ঘটেছে সরকারি মালিকানাধীন জ্বালানি তেল বিপণনের প্রতিষ্ঠান যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডে। এ ক্ষেত্রে জ্বালানি তেল পরিবহনে একটি ট্যাংকলরির তেলধারণের প্রকৃত সক্ষমতা গোপন করে চুক্তি করা হয়। লরিটি সাড়ে ১৩ হাজার লিটারের; কিন্তু চুক্তিতে দেখানো হয় ৯ হাজার লিটারের। আরও পড়ুন...
তিন দফা দাবি নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থীরা রেললাইন অবরোধ করেছেন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী হাওর এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেন তাঁরা। এ প্রতিবেদন লেখার সময় বেলা আড়াইটায় অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। আরও পড়ুন...
‘যাদের লক্ষ্য এক; কোনো পাহাড় বা সমুদ্র তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে না’—কাজাখস্তানের আস্তানায় গত বছর সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতায় এ কথা বলেছিলেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। আরও পড়ুন...
এক লিগ থেকে অন্য লিগ, এক ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি—সাকিব আল হাসানের খেলা থেমে নেই। একসময় বিশ্বের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার এবার খেলবেন কানাডার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টেন টুর্নামেন্ট ‘কানাডা সুপার সিক্সটি’তে। এই টুর্নামেন্টে তাঁকে দেখা যাবে মন্ট্রিয়ল টাইগার্সের জার্সিতে। আরও পড়ুন...
‘প্রিয়তমা’ সিনেমা দিয়ে বদলে যাওয়া এক নতুন শাকিব খানকে পেয়েছেন ভক্তরা। এই ‘নতুন’ শাকিব খানের সিনেমা প্রশংসা কুড়াচ্ছে, আয়ে রেকর্ড গড়ছে। সঙ্গে পারিশ্রমিকও বাড়িয়ে যাচ্ছেন শাকিব। শোনা যাচ্ছে, সর্বশেষ চুক্তিবদ্ধ হওয়া ‘প্রিন্স’ সিনেমার জন্য তিন কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন তিনি। যদিও অনুসন্ধানে এ তথ্যের সত্যতা মেলেনি। তবে শাকিব খান ধাপে ধাপে পারিশ্রমিক বাড়িয়েছেন। আরও পড়ুন...