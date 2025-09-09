প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৬৪ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৬৪ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীন দপ্তরগুলোতে রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। প্রতিষ্ঠানটি ১২ থেকে ১৬তম গ্রেডে ৫ পদে ১৬৪ কর্মী নিয়োগ দেবে। এসব পদে আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন। আবেদন জমার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি পরিশোধ করতে হবে।
১৪ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না। অসত্য বা ভুল তথ্যসংবলিত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার
পদসংখ্যা: ২৪টি
গ্রেড: ১২
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা
২. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর;
পদসংখ্যা: ৬টি
গ্রেড: ১৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক;
পদ সংখ্যা: ১১৫টি
গ্রেড: ১৪
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৪. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১৪টি
গ্রেড: ১৪
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৫. ভান্ডাররক্ষক
পদসংখ্যা: ৫টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩২ বছর (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে);
আবেদন ফি—
টেলিটক প্রিপেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং সব পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের ৫৬ টাকা ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে;
আবেদনের প্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন শুরু: ২০ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ১০টা।
আবেদন শেষ: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পরিশোধ করতে হবে।
*আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে