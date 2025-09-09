নিয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৬৪ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৬৪ পদে চাকরি করতে চাইলে আবেদনের সুযোগ আর দুই দিনছবি: প্রথম আলো ফাইল ছবি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীন দপ্তরগুলোতে রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। প্রতিষ্ঠানটি ১২ থেকে ১৬তম গ্রেডে ৫ পদে ১৬৪ কর্মী নিয়োগ দেবে। এসব পদে আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন। আবেদন জমার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি পরিশোধ করতে হবে।

১৪ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না। অসত্য বা ভুল তথ্যসংবলিত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আরও পড়ুন

অসামরিক পদে লোকবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

পদের নাম ও বিবরণ—

১. সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ২৪টি

গ্রেড: ১২

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা

২. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর;

পদসংখ্যা: ৬টি

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

আরও পড়ুন

মেট্রোরেলে নতুন চাকরি, স্নাতকে আবেদন

৩. উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক;

পদ সংখ্যা: ১১৫টি

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৪. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১৪টি

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৫. ভান্ডাররক্ষক

পদসংখ্যা: ৫টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩২ বছর (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে);

ফাইল ছবি
আরও পড়ুন

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, ৮০ পদের আবেদন শুরু ৯ সেপ্টেম্বর

আবেদন ফি—

টেলিটক প্রিপেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ২ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং সব পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীদের ৫৬ টাকা ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে;

আরও পড়ুন

সহকারী জজ নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি, পদ ১০০, জেনে নিন সব তথ্য

আবেদনের প্রক্রিয়া—

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন শুরু: ২০ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ১০টা।

আবেদন শেষ: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পরিশোধ করতে হবে।

*আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

আরও পড়ুন

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়তে খরচ কত

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন