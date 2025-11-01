নিয়োগ

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৭

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডে ২৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন শুরুর তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৫। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

পদের নাম: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৩

পদের নাম: উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৫

পদের নাম: প্রভাষক (বাংলা বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রভাষক (ইংরেজি বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রভাষক (অর্থনীতি বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রভাষক (সিএসই বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১০

পদের নাম: মেডিকেল স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড: ২০

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ১৩

গ্রেড: ২০

আবেদনের নিয়ম

আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার দপ্তর, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা-২৪০০ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরুর তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫;

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

আবেদনের শর্তাবলিসহ বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

