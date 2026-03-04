ইউরোপীয় কমিশনে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৩৫ হাজার

ইউরোপীয় কমিশনে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৩৫ হাজার
প্রশাসনিক ও আর্থিক সহকারী পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় কমিশন। কর্মস্থল কক্সবাজার। নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: প্রশাসনিক ও আর্থিক সহকারী
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের পেশাগত অভিজ্ঞতা। প্রশাসন বা প্রোগ্রাম সাপোর্টে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা ক্রয়, মানবসম্পদ ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
নিয়োগের ধরন: চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ১ বছর, যা নবায়নযোগ্য)।
বেতন
১,৩৫,৬৪৭ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনের সঙ্গে যা যা জমা দিতে হবে—
– ১ পৃষ্ঠার কভার লেটার
– ইউরোপীয় কমিশনের নির্ধারিত ফরম্যাটে বিস্তারিত সিভি
– শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকরির সনদের সত্যায়িত কপি
– তিনজন রেফারেন্সের নাম ও যোগাযোগের তথ্য
– (অবাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে) বৈধ কর্ম ও বসবাসের অনুমতিপত্রের কপি
ই–মেইলের সাবজেক্ট লাইনে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে: REF: ECHO/CXB/AFA2026