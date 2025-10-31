উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম ও ১০ম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৩২টি

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম ও ১০ম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৩২টি
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ৩২টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফি এক হাজার টাকা।
পদের নাম ও বিবরণ
১. ক্যাম্পাস সুপারভাইজার
বিভাগ: উপাচার্যের দপ্তর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বিভাগ: অর্থ ও হিসাব বিভাগ
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৩. অডিট অফিসার
বিভাগ: অডিট সেল
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৪. কো–অর্ডিনেটিং অফিসার
বিভাগ: স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস বিভাগ
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৫. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বিভাগ: পরীক্ষা বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৬. প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পরীক্ষা)
বিভাগ: পরীক্ষা বিভাগ
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৭. পরিসংখ্যানবিদ
বিভাগ: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৮. স্টুডিও ইঞ্জিনিয়ার
বিভাগ: মিডিয়া বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
৯. ক্যামেরাম্যান
বিভাগ: মিডিয়া বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
১০. ডকুমেন্টেশন অফিসার
বিভাগ: লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
১১. টেকনিক্যাল অফিসার
বিভাগ: মিডিয়া বিভাগ
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
১২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বিতরণ)
বিভাগ: প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
১৩. প্যাথলজিস্ট
বিভাগ: মেডিকেল সেন্টার, প্রশাসন বিভাগ
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)
১৪. সেকশন অফিসার
বিভাগ: প্রশাসন বিভাগ
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযোজন করে মোট দুই সেট আবেদনপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে অথবা নিজ হাতে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার অফিসে জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর–১৭০৫
আবেদন ফি
এক হাজার টাকা (ব্যাংক ড্রাফট বা পে–অর্ডার)
আবেদনের শেষ তারিখ
১৭ নভেম্বর ২০২৫
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. গত ১৮/০৩/২০২৪ তারিখ বাউবি/প্রশা/নি–৮(১৯)/৯৬/পার্ট–৪/১৫৫৬ সংখ্যক স্মারকে প্রচারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ক্রমিক–১ থেকে ১০ ও ক্রমিক ১৪–এ বর্ণিত পদগুলোয় যাঁরা এর আগে আবেদন করেছেন, তাঁদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
২. সব প্রকার কর্মকর্তা পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর কম্পিউটার লিটারেসি (বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজিতে কম্পোজ করা), কম্পিউটার চালনা, সাবলীলভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের (ই–মেইলে তথ্য আদান–প্রদানসহ) বাস্তব জ্ঞান ও পারদর্শিতা থাকতে হবে।
৩. প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো প্রাথমিক বাছাইয়ের পর উপযুক্ত প্রার্থীদের প্রার্থিত পদে নিয়োগের জন্য তিন পর্যায়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে—১. লিখিত পরীক্ষা, ২.কম্পিউটার লিটারেসি টেস্ট ও ৩. মৌখিক পরীক্ষা।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দেখুন।