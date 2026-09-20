ব্র্যাকে প্রশিক্ষক নিয়োগ, কাজের সুযোগ ৭ জেলায়

ব্র্যাকে প্রশিক্ষক নিয়োগ, কাজের সুযোগ ৭ জেলায়
ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচিতে ‘ট্রেইনার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে ভোলা, রংপুর, খুলনা, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মোংলা ও খাগড়াছড়িতে কাজের সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।
চাকরির বিবরণ–
পদের নাম: ট্রেইনার
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রার্থীকে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষা খাতে প্রশিক্ষক হিসেবে ২ থেকে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা
প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন।