নিয়োগ

ব্র্যাকে প্রশিক্ষক নিয়োগ, কাজের সুযোগ ৭ জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচিতে ‘ট্রেইনার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে ভোলা, রংপুর, খুলনা, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মোংলা ও খাগড়াছড়িতে কাজের সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

চাকরির বিবরণ–

পদের নাম: ট্রেইনার

পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীকে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষা খাতে প্রশিক্ষক হিসেবে ২ থেকে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

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বেতন–ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা

প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন।

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আবেদনের নিয়ম

https://careers.brac.net/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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