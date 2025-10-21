বিনা মূল্যে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেবে বেসরকারি ব্যাংক, আবেদন শেষ ৫ নভেম্বর
বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের বাস্তবায়ন করা শিল্প প্রতিযোগিতামূলক ও উদ্ভাবন প্রোগ্রামের জন্য দক্ষতা (এসআইসিআইপি) প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন হতে যাচ্ছে আগামী ১৭ নভেম্বর। এ উদ্যোগে সহায়তা করছে সিটি ব্যাংক পিএলসি।
কোর্সের বৈশিষ্ট্য
১. এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ পাবেন।
২. সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ এবং
৩. সফল ব্যবসায়িক উন্নয়নের সুযোগ।
যোগ্যতা ও শর্তাবলি
১. প্রশিক্ষণার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে এইচএসসি বা সমমান পাস।
২. বয়স সর্বনিম্ন ২২ থেকে সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।
# রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০২৫।
# প্রশিক্ষণ স্থান: সিটি ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার, গুলশান, ঢাকা।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট