গুগলে ইন্টার্নশিপ: শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সুযোগ

গুগলে ইন্টার্নশিপ: শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সুযোগ
গুগল ইউজার এক্সপেরিয়েন্স (ইউএক্স) ডিজাইন ইন্টার্নশিপ ২০২৬–এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১৩ সপ্তাহব্যাপী এই পূর্ণকালীন আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাজ্যের লন্ডন ও জার্মানির মিউনিখে।
এটি গুগলের একটি বেতনসহ ইন্টার্নশিপ, যেখানে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা গুগলের অভিজ্ঞ ডিজাইনার, গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রোডাক্ট ম্যানেজারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন। ইন্টার্নশিপটি শুরু হবে ২০২৬ সালের মে, জুন বা জুলাই মাসে।
আবেদনের যোগ্যতা
১. ব্যাচেলরস বা মাস্টার্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী হতে হবে।
২. ডিজাইন, হিউম্যান-কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন (HCI), প্রোডাক্ট ডিজাইন, ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে।
৩. ওয়েব বা মোবাইল প্ল্যাটফর্মের ডিজাইন নীতিমালা প্রদর্শনকারী ডিজাইন পোর্টফোলিও থাকতে হবে।
৪. ফিগমা, অ্যাডোবি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, স্কেচসহ ডিজাইন টুল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫. ব্যবহারকারী গবেষণা (ইন্টারভিউ বা সার্ভে) পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬. পুরো ১৩ সপ্তাহ পূর্ণকালীন কাজের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।
সুবিধা কী কী
১. গুগলের বেতনসহ ইন্টার্নশিপ, তাই আর্থিক দুশ্চিন্তা কম থাকবে।
২. আন্তর্জাতিক পরিবেশে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ।
৩. লন্ডন বা জার্মানিতে কাজের স্থান বেছে নেওয়ার সুযোগ।
৪. গুগলের ব্র্যান্ড ভিজ্যুয়াল এলিমেন্ট নিয়ে বাস্তব প্রজেক্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
৫. উদ্ভাবনী ডিজাইন ও ব্যবহারবান্ধব পণ্য তৈরির দক্ষতা অর্জন।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
—জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)
—অফিশিয়াল বা আনঅফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট (ইংরেজিতে)
আবেদনের শেষ তারিখ
আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০২৫। গুগল আবেদনগুলো রোলিং ভিত্তিতে যাচাই করবে, তাই যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
* আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন