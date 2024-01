বিষয়: বাংলা - পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব-৮

১১. ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় বর্ণমালাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

A. নক্ষত্র

B. রক্ত

C. ফুল

D. রৌদ্র

১২. মুক্তিযুদ্ধকালে কবি কোন ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন?

A. নীল লোহিত

B. ভানুসিংহ

C. বীরবল

D. মজলুম আদিব

১৩. শামসুর রাহমান রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

A. ‘বিধ্বস্ত নীলিমা’ ও ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’

B. ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ ও ‘রৌদ্র করোটিতে’

C. ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ ও ‘রূপসী বাংলা’

D. ‘বিধ্বস্ত নীলিমা’ ও ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’

১৪. ‘হরিৎ’ শব্দের অর্থ কী?

A. লাল

B. সবুজ

C. খয়েরি

D. কালো

১৫. ‘এখনো ______ রক্তে দুঃখিনী _______ অশ্রুজলে ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে’। শূন্যস্থানের উপযুক্ত শব্দ কোনগুলো?

A. বীরের, মায়ের

B. বীরের, বোনের

C. সন্ত্রাসীর, মায়ের

D. বীরের, মাতার

১৬. ১৯৬৯ সালের গণ–অভ্যুত্থান কোন সরকারের বিরুদ্ধশক্তি ছিল?

A. স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার

B. স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার

C. স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকার

D. স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার

১৭. ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় কী তছনছ হচ্ছে?

ক. কৃষ্ণচূড়া

খ. তমালবন

গ. কমলবন

ঘ. ঘরবাড়ি

১৮. ‘এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথঘাট, সারা দেশ’। এখানে কোন রঙের কথা বলা হয়েছে?

A. কৃষ্ণচূড়ার রং

B. সন্ত্রাসের রং

C. ভালোবাসার রং

D. বিপ্লবের রং

১৯. শামসুর রাহমান সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি যথার্থ?

A. রোমান্টিক কবি

B. পল্লিকবি

C. নাগরিক কবি

D. বিপ্লবী কবি

২০. ‘______ অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা’ শূন্যস্থানে কোনটি হবে?

A. পড়ে

B. ঝরে

C. গড়ে

D. নড়ে

আগামী পর্বে থাকবে: ‘রেইনকোট’ ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’

উত্তরমালা

১। B. সিপাহিদের মাধ্যমে ২। B. চার দিন পর ৩। B. বিনা বিচারে আটক রাখার প্রতিবাদে ৪। C. চারটি ৫। ঘ. ১৯৫৫ সাল ৬। গ. ১৯৬৭ ৭। B. রাজনৈতিক সহকর্মী ৮। C. নারায়ণগঞ্জ ৯। ক. জেলে তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব ১০। D. অদূরদর্শিতা ১১। A. নক্ষত্র ১২। D. মজলুম আদিব ১৩। A. ‘বিধ্বস্ত নীলিমা’ ও ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ ১৪। B. সবুজ ১৫। D. বীরের, মাতার ১৬। A. স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার ১৭। গ. কমলবন ১৮ । B. সন্ত্রাসের রঙ ১৯। C. নাগরিক কবি ২০। B. ঝরে

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা