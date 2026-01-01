জীবনযাপন

২০২৫ সালে বৃহস্পতিবারে সর্বাধিক পঠিত ১০ লেখা

বছরজুড়ে বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর জীবনযাপন সেকশনে কোন লেখাগুলো বেশি পড়লেন পাঠক? কী ছিল সেসব লেখার বিষয়। চলুন জেনে নিই। চাইলে আরেকবার পড়েও নিতে পারেন।

জীবনযাপন ডেস্ক
বিদেশি ফল হলেও ড্রাগন ফলের ‘বাম্পার ফলন’ই হচ্ছে বাংলাদেশে, পাঠকের আগ্রহও ছিল এই ফল নিয়েছবি: পেক্সেলস

১. যে ১০ পেশাজীবীর দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের হার সর্বোচ্চ

ডিভোর্স ডটকমে প্রকাশিত ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পরিসংখ্যান অনুসারে জেনে নেওয়া যাক, কোন ১০ পেশাজীবীর মধ্যে বিচ্ছেদের হার সর্বোচ্চ ও কেন।

২. কেন খাবেন সারা রাত ভেজানো কিশমিশ–পানি

ড্রাই ফ্রুট বা শুকনা ফল হিসেবে অনেকেই কিশমিশ খান। তবে পোলাও, পায়েসসহ বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরিতেই এর ব্যবহার বেশি। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, সকালে কিশমিশ ভেজানো পানি শরীরে জাদুর মতো কাজ করে। ওজন কমানো থেকে শুরু করে হজমশক্তি বৃদ্ধিতে কিশমিশের তুলনা নেই। তাই কিশমিশ ভেজানো পানিকে বলা হচ্ছে ‘সুপার ড্রিংক’।

৩. এই ১০ লক্ষণেই বুঝবেন, আপনি পেয়েছেন এক অসাধারণ স্বামী

জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া সহজ নয়। কেউ চায় ভালোবাসা, কেউ স্থিতি, কেউ বোঝাপড়া। কিন্তু সত্যিকারের সম্পর্ক তখনই সুন্দর হয়, যখন দুজন ব্যক্তি পরস্পরের পাশে থাকে—সম্মানে, যত্নে, ভালোবাসায়। যদি আপনার স্বামীর মধ্যে এসব গুণের বেশির ভাগই থাকে, তাহলে নিশ্চিন্তে ধরে নেওয়া যায় আপনি পেয়েছেন একজন অসাধারণ মানুষ।

৪. ফ্রিজের বরফ দূর করার ৭টি সহজ উপায়

ফ্রিজে বরফ জমে যাওয়া ভীষণ ঝামেলার। এতে ড্রয়ার আটকে যায়, ঠান্ডা হতে সময় লাগে, খাবারের গন্ধ আটকে থাকে, এমনকি ফ্রিজের কম্প্রেসরকে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করে—ফলে বিদ্যুৎ খরচও বেড়ে যায়। সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে, যদি আপনার ফ্রিজে অটো-ডিফ্রস্ট ব্যবস্থা বা ডিফ্রস্ট বাটন না থাকে। তখন আপনাকেই নির্দিষ্ট সময় পরপর বরফ পরিষ্কার করতে হয়। তবে ঘরের কিছু সাধারণ জিনিস দিয়েই বরফ পরিষ্কার করা সম্ভব।

৫. যেসব বদভ্যাসের কারণে একজন ব্যক্তি আজীবন দরিদ্রই থেকে যায়

আপনি কোথায় জন্ম নিয়েছেন, তা আপনার ভাগ্য। কিন্তু আপনি কেমন জীবন যাপন করবেন, তা অনেকটাই আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। মানুষ মূলত বদভ্যাসের কারণে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না। কী সেসব বদভ্যাস? এর কতটি আপনার মধ্যে আছে? মিলিয়ে দেখুন।

৬. বাবা যেসব কাজ করলে সন্তান পরীক্ষায় ভালো ফল করে

আপনার শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে? তাহলে তার ভালো ফলের ক্ষেত্রে বাবা হিসেবে আপনার ভূমিকা অপরিসীম। আপনি যদি আপনার সন্তানের পড়া কিংবা আঁকার সময় সাহায্য করেন, সেটা আপনার সন্তানকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আবার ধরুন সন্তানের খেলার সঙ্গী হলেন আপনি, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

৭. আপনার উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজন কত, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজন কত হওয়া উচিত, তা জানতে আগ্রহী অনেকেই। কিন্তু কোথায়, কীভাবে জানবেন, তা জানতেই জেরবার হয়ে যাই আমরা। আবার অনেকেই বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) বা দেহ–ভর সূচক নামের পরিমাপ–পদ্ধতির কথা জানেন, তবে তা উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ ওজনের কতটা সঠিক ধারণা দেয়?

৮. কম বয়সে নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাইয়ের টালমাটাল প্রেমের দিনগুলো

বেশ কিছুদিন প্রেমের পর ২০২১ সালের নভেম্বরে বিয়ে করেন শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী মালালা ইউসুফজাই ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা আসার মালিক। ২১ অক্টোবর প্রকাশিত হবে মালালার লেখা আত্মজীবনী ‘ফাইন্ডিং মাই ওয়ে’। এই বইয়ে নিজের প্রেম-বিয়েসহ নানা বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন মালালা। বইটির কিছু অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনে। সেখান থেকে নির্বাচিত কিছু অংশের অনুবাদ গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। আজ পড়ুন বাকি অংশ।

৯. ড্রাগন ফল কীভাবে ও কতটা খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন

১০. বুয়েটে প্রথম তোফায়েল বললেন, সময়ের দিকে তাকাইনি

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষার্থী তোফায়েল আহমেদ। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার পূর্ব চান্দিপুরে। মায়ের নাম মিনা বেগম, বাবা মনিরুল ইসলাম। পরীক্ষার প্রস্তুতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ নানা প্রসঙ্গে তিনি কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুজয় চৌধুরী

