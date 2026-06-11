বিশ্বকাপের ৪৮ দল: কোন দলে কারা
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলছে ৪৮ দল। প্রতি দল স্কোয়াডে ২৬ জন খেলোয়াড় রাখার সুযোগ আছে। দেখুন কোন দলের স্কোয়াডে কারা আছেন।
গ্রুপ ‘এ’: দক্ষিণ কোরিয়া
গোলরক্ষক ১–কিম সুং–গিউ, ১২–সং বাম–কুন, ২১–জো হিউয়ান–উ। ডিফেন্ডার ২–লি হান–বম, ৪–কিম মিন–জে, ৫–কিম তে–হিউয়ান, ১৩–লি তে–সুক, ১৪–চো উই–জে, ১৫–কিম মুন–হোয়ান, ১৬–পার্ক জিন–সোয়াব, ২২–সুল ইয়াং–উ, ২৩–জেন্স কাস্ট্রপ। মিডফিল্ডার ৩–লি জি–হিউক, ৬–হোয়াং ইন–বম, ৮–পেইক সুং–হো, ১০–লি জে–সুং, ১১–হোয়াং হি–চ্যান, ১৭–বে জুন–হো, ১৯–লি কাং–ইন, ২০–ইয়াং হিউন–জুন, ২৪–কিম জিন–গিউ, ২৫–ইওম জি–সুং, ২৬–লি ডং–গিউয়াং। ফরোয়ার্ড ৭–সন হিয়ুং–মিন, ৯–চো গুয়ে–সুং, ১৮–ওহ হিউয়ান–গিউ।
গ্রুপ ‘এ’: মেক্সিকো
গোলরক্ষক ১–রাউল রানহেল, ১২–কার্লোস আসেভেদো, ১৩–গিয়ের্মো ওচোয়া। ডিফেন্ডার ২–হোর্হে সানচেজ, ৩–সেজার মন্তেস, ৪–এদসন আলভারেজ, ৫–হোহান ভাসকেজ, ১৫–ইসরায়েল রেইয়েস, ২০–মাতেও চাভেজ, ২৩–হেসুস গায়ার্দো। মিডফিল্ডার ৬–এরিক লিরা, ৭–লুইস রোমো, ৮–আলভারো ফিদালগো, ১৭–ওরবেলিন পিনেদা, ১৮–ওবেদ ভারগাস, ১৯–গিলবার্তো মোরা, ২৪–লুইস চাভেজ, ২৬–ব্রায়ান গুতিয়েরেজ। ফরোয়ার্ড ৯–রাউল হিমিনেজ, ১০–আলেক্সিস ভেগা, ১১–সান্তিয়াগো হিমিনেজ, ১৪–আরমান্দো গঞ্জালেজ, ১৬–হুলিয়ান কিনিয়োনেস, ২১–সেজার উয়ের্তা, ২২–গিয়ের্মো মার্তিনেজ, ২৫–রবার্তো আলভারাদো।
গ্রুপ ‘এ’: দক্ষিণ আফ্রিকা
গোলরক্ষক ১–রনওয়েন উইলিয়ামস, ১৬–সিফো চেইন, ২২–রিকার্ডো গস। ডিফেন্ডার ২–থাবাং মাতুলুদি, ৩–খুলুমানি এনদামানে, ৬–অব্রে মদিবা, ১৪–এমবেকেজেলি এমবোকাজি, ১৮–সামুকেলে কাবিনি, ১৯–এনকোসিনাথি সিবিসি, ২০–খুলিসো মুদাউ, ২১–ইমে ওকন, ২৪–ওলওয়েথু মাখানায়া, ২৬–ব্র্যাডলি ক্রস। মিডফিল্ডার ৪–তেবোহো মোকোয়েনা, ৫–থালেন্তে এমবাথা, ১১–থেম্বা জেওয়ানে, ১৩–স্ফেফেলো সিথোলে, ২৩–জেইডেন অ্যাডামস। ফরোয়ার্ড ৭–ওসউইন অ্যাপোলিস, ৮–শেপাং মোরেমি, ৯–লাইল ফস্টার, ১০–রেলেবোহিলে মোফোকেং, ১২–থাপেলো মাসেকো, ১৫–ইকরাম রেইনার্স, ১৭–এভিডেন্স মাকগোপা, ২৫–কামোগেলো সেবেলেবেলে ।
গ্রুপ ‘এ’: চেক প্রজাতন্ত্র
গোলরক্ষক ১–মাতেই কোভার্শ, ১৬–ইনদ্রিখ স্তানেক, ২৩–লুকাশ হর্নিচেক। ডিফেন্ডার ২–দাভিদ জিমা, ৩–তমাশ হোলেশ, ৪–রবিন হ্রানাচ, ৫–ভ্লাদিমির সোফাল, ৬–স্তেপান খালোপেক, ৭–লাদিস্লাভ ক্রেইচি, ১৪–দাভিদ ইয়ুরাসেক, ২০–ইয়ারোস্লাভ জেলেনি, ২১–দাভিদ দুদেরা। মিডফিল্ডার ৮–ভ্লাদিমির দারিদা, ১২–লুকাশ চের্ভ, ১৭–লুকাশ প্রোভোদ, ১৮–মিখাল সাদিলেক, ২২–তমাশ সুচেক, ২৪–আলেকসান্দ্র সোইকা, ২৫–হুগো সোখুরেক। ফরোয়ার্ড ৯–আদাম হ্লোজেক, ১০–পাত্রিক শিক, ১১–ইয়ান কুখতা, ১৩–মইমির খিতিল, ১৫–পাভেল শুলৎস, ১৯–তমাশ খোরি, ২৬–দেনিস ভিশিনস্কি।
গ্রুপ ‘বি’: কানাডা
গোলরক্ষক ১–ডেন সেন্ট ক্লেয়ার, ১৬–ম্যাক্সিম ক্রেপো, ১৮–ওয়েন গুডম্যান। ডিফেন্ডার ২–অ্যালিস্টার জনস্টন, ৩–আলফি জোন্স, ৪–লুক ডি ফুগেরোলেস, ৫–জোয়েল ওয়াটারম্যান, ১৩–ডেরেক কর্নেলিউস, ১৫–ময়জে বোমবিতো, ১৯–আলফন্সো ডেভিস, ২২–রিচি লারিয়া, ২৩–নিকো সিগুর। মিডফিল্ডার ৬–ম্যাথু শোয়ানিয়ের, ৭–স্টিভেন ইউস্টাকিও, ৮–ইসমায়েল কোনে, ১১–লিয়াম মিলার, ১৪–জ্যাকব শাফেলবুর্গ, ২১–জোনাথন ওসোরিও, ২৫–নাথান সালিবা, ২৬–মার্সেলো ফ্লোরেস। ফরোয়ার্ড ৯–কাইল লারিন, ১০–জোনাথন ডেভিড, ১২–তানি ওলুওয়াসেয়ি, ১৭–তেজন বুকানান, ২০–আলী আহমেদ, ২৪–প্রমিজ ডেভিড।
গ্রুপ ‘বি’: বসনিয়া
গোলকিপার ১–নিকোলা ভাসিল, ১২–ম্লাদেন ইয়ুরকাস, ২২– মার্তিন জ্লোমিসলিচ ডিফেন্ডার ২– নিহাদ মুয়াকিচ, ৩– দেনিস হাজিকাদুনিচ, ৪–তারিক মুহারেমোভিচ, ৫–সিয়াদ কোলাসিনাচ, ৭–আমর দেদিচ, ১৮–নিকোলা কাতিচ, ২১–স্তেপান রাদেলিচ, ২৪–নিদাল চেলিক। মিডফিল্ডার ৬– বেনইয়ামিন তাহিরোভিচ, ৮– আরমিন গিগোভিচ, ১৩–ইভান বাসিচ, ১৪–ইভান সুনিচ, ১৫–আমর মেমিচ, ১৬–আমির হাজিয়ামেতোভিচ, ১৭–জেনিম বুরনিচ, ২৬–এরমিন মাহমিচ। ফরোয়ার্ড ৯–সামেদ বাজদার, ১০–এরমেদিন দেমিরোভিচ, ১১–এদিন জেকো, ১৯–কেরিম আলাইবেগোভিচ, ২০–এসমির বাইরাকতারেভিচ, ২৩–হারিস তাবাকোভিচ, ২৫–ইয়োভো লুকিচ।
গ্রুপ ‘বি’: কাতার
গোলরক্ষক ১–মাহমুদ আবুনাদা, ২১–সালাহ জাকারিয়া, ২২–মেশাল বারশাম। ডিফেন্ডার ২–পেদ্রো মিগুয়েল, ৩–লুকাস মেন্দেস, ৪–ইসা লায়ে, ৫–জসিম গাবের, ১৩–আয়ুব আল–উয়ি, ১৪–হোমাম আহমেদ, ১৬–বুয়ালেম খুখি, ১৮–সুলতান আল–ব্রেক, ২৫–আল–হাশমি আল–হুসেইন। মিডফিল্ডার ৬–আবদুলআজিজ হাতেম, ১২–করিম বুদিয়াফ, ১৭–আহমেদ আল–গানেহি, ২০–আহমেদ ফাতি, ২৩–আসিম মাদিবো। ফরোয়ার্ড ৭–আহমেদ আলাএলদিন, ৮–এদমিলসন জুনিয়র, ৯–মোহাম্মদ মুন্তারি, ১০–হাসান আল–হেইদোস, ১১–আকরাম আফিফ, ১৫–ইউসুফ আবদুরিসাগ, ১৯–আলমোয়েজ আলী, ২৪–তাহসিন জামশিদ, ২৬–মোহাম্মদ মানাই।
গ্রুপ ‘বি’: সুইজারল্যান্ড
গোলরক্ষক ১–গ্রেগর কোবেল, ১২–ইভন এমভোগো, ২১–মারভিন কেলার। ডিফেন্ডার ২–মিরো মুহাইম, ৩–সিলভান ভিডমার, ৪–নিকো এলভেদি, ৫–মানুয়েল আকাঞ্জি, ১৩–রিকার্দো রদ্রিগেজ, ১৮–ইরাই জোমের্ত, ২৪–অরেলে আমেন্দা, ২৫–লুকা হাকেজ। মিডফিল্ডার ৬–দেনিস জাকারিয়া, ৮–রেমো ফ্রয়েলার, ৯–ইয়োহান মানজাম্বি, ১০–গ্রানিত জাকা, ১৪–আরদন ইয়াশারি, ১৫–জিব্রিল সো, ২০–মিশেল আইবিশের, ২২–ফাবিয়ান রিডার। ফরোয়ার্ড ৭–ব্রিল এমবোলো, ১১–ড্যান এনদোয়ে, ১৬–ক্রিস্টিয়ান ফাসনাখট, ১৭–রুবেন ভারগাস, ২৩–নোয়াহ ওকাফোর, ২৩–জেকি আমদুনি, ২৬–সেড্রিক ইটান।
গ্রুপ ‘সি’: ব্রাজিল
গোলকিপার ১–আলিসন, ১২–ওয়েভারতন, ২৩– এদেরসন। ডিফেন্ডার ২–এদেরসন সিলভা, ৩–গ্যাব্রিয়েল মাগালাইস, ৪– মার্কিনিওস, ৬– অ্যালেক্স সান্দ্রো, ১৩–দানিলো, ১৪– ব্রেমার, ১৫–লিও পেরেইরা, ১৬–দগলাস সান্তোস, ২৪– রজার ইবানিয়েজ। মিডফিল্ডার ৫–কাসেমিরো, ৮–ব্রুনো গিমারাইস, ১৭– ফাবিনিও, ১৮–দানিলো সান্তোস, ২০–লুকাস পাকেতা। ফরোয়ার্ড ৭–ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ৯– মাতেউস কুনিয়া, ১০–নেইমার, ১১– রাফিনিয়া, ১৯– এনদ্রিক, ২১– লুইস এনরিকে, ২২–গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, ২৫– ইগর থিয়াগো, ২৬–রায়ান।
গ্রুপ ‘সি’: মরক্কো
গোলরক্ষক ১–ইয়াসিন বুনু, ১২–মুনির মোহাম্মেদি, ২২–আহমেদ রেদা তাগনাউতি। ডিফেন্ডার ২–আশরাফ হাকিমি, ৩–নুসাইর মাজরাউয়ি, ৫–নায়েফে আগুয়ের্দ, ১৩–জাকারিয়া এল উয়াহদি, ১৪–ইসা দিওপ, ১৮–শাদি রিয়াদ, ১৯–ইউসেফ বেলাম্মারি, ২৫–রেদুয়ান হালহাল, ২৬–আনাস সালাহ–এদ্দিন। মিডফিল্ডার ৪–সোফিয়ান আমরাবাত, ৬–আইয়ুব বুয়াদ্দি, ৭–শেমসদিন তালবি, ৮–আজ্জেদিন উনাহি, ১১–ইসমায়েল সাইবারি, ১৫–সামির এল মুরাবেত, ১৬–গেসিম ইয়াসিন, ২৩–বিলাল এল খান্নুস, ২৪–নিল এল আয়নাউয়ি। ফরোয়ার্ড ৯–সুফিয়ান রাহিমি, ১০–ব্রাহিম দিয়াজ, ১৭–আবদে এজ্জালজুলি, ২০–আইয়ুব এল কাবি, ২১–আইয়ুব আমাইমুনি।
গ্রুপ ‘সি’: হাইতি
গোলরক্ষক ১–জনি প্লাসিড, ১২–আলেক্সান্দ্রে পিয়ের, ২৩–জোসুয়ে দুভেগার। ডিফেন্ডার ২–কারলেন্স আরকুস, ৩–কিতো তারমন্সি, ৪–রিকার্দো আদে, ৫–হানেস দেলক্রোয়া, ১৩–ডিউক লাক্রো, ২২–জাঁ–কেভিন দুভার্ন, ২৪–উইলগেন্স পোগান। মিডফিল্ডার ৬–কার্ল সাইন্তে, ১০–জাঁ–রিকনে বেলগার্দ, ১৪–লেভের্তন পিয়ের, ১৭–দানলি জাঁ জ্যাক, ২৫–দমিনিক সিমন, ২৬–উদেনস্কি পিয়ের। ফরোয়ার্ড ৭–ডেরিত এতিয়েন জুনিয়র, ৯–দুকেন্স নাজন, ১১–লুইসিয়ুস দিদসন, ১৫–রুবেন প্রভিডেন্স, ১৬–লেনি জোসেফ, ১৮–উইলসন ইসিদর, ১৯–ইয়াসিন ফরতুনে, ২০–ফ্রানৎসদি পিরো, ২১–জোসুয়ে কাসিমির।
গ্রুপ ‘সি’: স্কটল্যান্ড
গোলরক্ষক ১–অ্যাঙ্গাস গান, ১২–লিয়াম কেলি, ২১–ক্রেইগ গর্ডন। ডিফেন্ডার ২–অ্যারন হিকি, ৩–অ্যান্ডি রবার্টসন, ৫–গ্র্যান্ট হ্যানলি, ৬–কিয়েরান টিয়ের্নি, ১৩–জ্যাক হেন্ড্রি, ১৫–জন সুটার, ১৬–ডমিনিক হাইয়াম, ২২–নাথান প্যাটারসন, ২৪–অ্যান্টনি রালস্টন, ২৬–স্কট ম্যাকেনা। মিডফিল্ডার ৪–স্কট ম্যাকটমিনে, ৭–জন ম্যাকটমিনে, ৮–টাইলার ফ্লেচার, ১১–রায়ান ক্রিস্টি, ১৭–বেন গ্যানন–ডোক, ১৯–লুইস ফার্গুসন, ২৩–কেনি ম্যাকলিন, ২৫–ফিন্ডলে কার্টিস। ফরোয়ার্ড ৯–লিন্ডন ডাইকস, ১০–চে অ্যাডামস, ১৪–রস স্টুয়ার্ট, ১৮–জর্জ হার্স্ট, ২০–লরেন্স শ্যাঙ্কল্যান্ড।
গ্রুপ ‘ডি’: যুক্তরাষ্ট্র
গোলরক্ষক ১–ম্যাট টার্নার, ২৪–ম্যাট ফ্রিজ, ২৫–ক্রিস ব্র্যাডি। ডিফেন্ডার ২–সের্হেনিও দেস্ত, ৩–ক্রিম রিচার্ডস, ৫–অ্যান্টনি রবিনসন, ৬–অস্টন ট্রাস্টি, ১২–মাইল রবিনসন, ১৩–টিম রিম, ১৬–অ্যালেক্স ফ্রিম্যান, ১৮–ম্যাক্স আর্ফস্টেন, ২২–মার্ক ম্যাকেঞ্জি, ২৩–জো স্ক্যালি। মিডফিল্ডার ৪–টাইলার অ্যাডামস, ৭–জোভান্নি রেইনা, ৮–ওয়েস্টন ম্যাকেনি, ১৪–সেবাস্তিয়ান বারহল্টার, ১৫–ক্রিস্টিয়ান রোল্ডান, ১৭–মালিক টিলম্যান। ফরোয়ার্ড ৯–রিকার্ডো পেপি, ১০–ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক, ১১–ব্রেন্ডেন অ্যারনসন, ১৯–হাজি রাইট, ২০–ফোলারিন বালোগান, ২১–টিমথি উইয়াহ, ২৬–আলেহান্দ্রো জেনদেহাস।
গ্রুপ ‘ডি’: প্যারাগুয়ে
গোলরক্ষক ১–গাতিতো্ ফার্নান্দেজ, ১২–অরলান্দো হিল, ২২–গাস্তন ওলিভিয়েরা। ডিফেন্ডার ২–গুস্তাভো ভেলাজকেজ, ৩–ওমর আলদেরেতে, ৪–হুয়ান হোসে কাসেরেস, ৫–ফাবিয়ঢান বালবুয়েনা, ৬–জুনিয়র আলোনসো, ১৩–হোসে কানালে, ১৫–গুস্তাভো গোমেজ, ২৬–আলেসান্দ্রো মাইদানা। মিডফিল্ডার ৭–রামোন সোসা, ৮–দিয়েগো গোমেজ, ১০–মিগুয়েল আলমিরন, ১১–মরিসিও, ১৪–আন্দ্রেস কুবাস, ১৬–দামিয়ান বোবাদিয়া, ১৭–কাকু, ২০–ব্রাইয়ান ওহেদা, ২৩–মাতিয়াস গালারজা, ২৪–গুস্তাভো কাবায়েরো। ফরোয়ার্ড ৯–আন্তনিও সানাব্রিয়া, ১৮–আলেক্স আর্সে, ১৯–হুলিও এনসিসো, ২১–গ্যাব্রিয়েল আভালোস, ২৫–ইসিদ্রো পিত্তা।
গ্রুপ ‘ডি’: অস্ট্রেলিয়া
গোলরক্ষক ১–ম্যাথু রায়ান, ২–পল ইজো, ১৮–প্যাট্রিক বিচ। ডিফেন্ডার ২–মিলোস দেগেনেক, ৩–আলেসান্দ্রো চিরকাতি, ৪–জ্যাকব ইতালিয়ানো, ৫–জর্ডান বস, ৬–জ্যাসন গেরিয়া, ১৫–কাই ট্রুইন, ১৬–আজিজ বেহিচ, ১৯–হ্যারি সুটার, ২১–ক্যামেরন বার্জেস, ২৫–লুকাস হেরিংটন। মিডফিল্ডার ৮–কনর মেটকাফ, ১৩–এইডেন ওনিল, ১৪–ক্যামেরন ডেভলিন, ২২–জ্যাকসন আরভিন, ২৪–পল ওকন–ইংস্টলার। ফরোয়ার্ড ৭–ম্যাথু লেকি, ৯–মোহাম্মদ তুরে, ১০–আইদিন রুস্তিচ, ১১–আওয়ার মাবিল, ১৭–নেস্তরি ইরানকুন্ডা, ২০–ক্রিস্টিয়ান ভলপাতো, ২৩–নিশান ভেলুপিল্লাই, ২৬–টেটে ইয়েংগি।
গ্রুপ ‘ডি’: তুরস্ক
গোলরক্ষক ১–মের্ত গুনক, ১২–আলতাই বায়িনদির, ২৩–উয়ারজান চাকির। ডিফেন্ডার ২–জেকি চেলিক, ৩–মেরিহ দেমিরাল, ৪–চাগলার সোয়ুঞ্জু, ১৩–এরেন এলমাল, ১৪–আবদুলকেরিম বারদাক, ১৫–ওজান কাবাক, ১৮–মের্ত মুলদুর, ২০–ফেরদি কাদোলু, ২৫–সামেত আকাইদিন। মিডফিল্ডার ৫–সালিজ উজান, ৬–ওরকুন কোকচু, ১০–হাকান চালহানোলু, ১৬–ইসমাইল ইয়ুকসেক, ২২–কান আইহান। ফরোয়ার্ড ৭–কেরেম আতুরকোলু, ৮–আরদা গুলের, ৯–দেনিজ গুল, ১১–কেনান ইলদিজ, ১৭–ইরফান জান কাহভেজি, ১৯–ইউনুস আকগুন, ২১–বারিশ আলপের ইলমাজ, ২৪–উজ আইদিন, ২৬–জান উজুন।
গ্রুপ ‘ই’: জার্মানি
গোলকিপার ১–মানুয়েল নয়্যার, ১২–অলিভার বাউমান, ২১–আলেকজান্ডার ন্যুবেল। ডিফেন্ডার ২–অ্যান্টোনিও রুডিগার, ৩– ভালডেমার আন্টন, ৪–জোনাথন টাহ, ১৫–নিকো শ্লটারবেক, ১৮–নাথানিয়েল ব্রাউন, ২২–ডেভিড রাউম, ২৪–মালিক থিয়াও । মিডফিল্ডার ৫–ফেলিক্স এনমেচা, ৬–ইয়োশুয়া কিমিখ, ৮–লিয়ন গোরেৎসকা, ৯–জেমি লেভেলিং, ১০–জামাল মুসিয়ালা, ১৩– পাসকাল গ্রস, ১৬–অ্যাঞ্জেলো স্টিলার, ১৭–ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস, ১৯–লিরয় সানে, ২০–নাদিম আমিরি, ২৩–ফেলিক্স এনমেচা, ২৫–আসান উয়েদ্রাওগো। ফরোয়ার্ড ৭– কাই হাভার্টজ, ১১– নিকোলাস ভোল্টেমাড, ১৪– মাক্সিমিলিয়ান বায়ার, ২৬–ডেনিজ উনদাভ।
গ্রুপ ‘ই’: কুরাসাও
গোলরক্ষক ১–এলয় রম, ২৫–টিরিক বোদাক, ২৬–ট্রেভর ডর্নবুস্ক। ডিফেন্ডার ২–শুরান্ডি সাম্বো, ৩–ইয়ুরিয়েন গারি, ৪–রোশন ফন এইমা, ৫–শেরেল ফ্লোরানুস, ১৮–আরমান্দো ওবিসপো, ২০–ইয়োশুয়া ব্রেনেত, ২৩–রিখেডলি বাজুর, ২৪–ডেভেরন ফনভিলা। মিডফিল্ডার ৬–গডফ্রিড রুমেরাতু, ৭–জুনিনিও বাকুনা, ৮–লিভানো কোমেনেন্সিয়া, ১০–লিয়ানদ্রো বাকুনা, ১৫–আরিয়ানি মার্তা, ২১–তাহিথ চং, ২২–কেভিন ফেলিদা। ফরোয়ার্ড ৯–ইয়ুর্গেন লোকাদিয়া, ১১–ইয়েরেমি আন্তোনিসে, ১২–সনচে হানসেন, ১৩–তিরেসা নসলিন, ১৪–কেনি গরে, ১৬–ইয়ার্ল মারগারিতা, ১৭–ব্রান্ডলি কুয়াস, ১৯–হেরভানে কাস্তানের।
গ্রুপ ‘ই’: আইভরিকোস্ট
গোলকিপার ১– ইয়াহিয়া ফোপানা, ১৬–মোহাম্মদ কোনে, ২৩–আলবান লাফোঁ। ডিফেন্ডার ২–উসমান দিওমান্দে, ৩–গিসলাইন কোনান, ৫–উইলফ্রিড সিঙ্গো, ৭–ওডিলন কোসুনু, ১৩–ক্রিস্টোফার ওপেরি, ১৭–গুলা দুয়ে, ২০–ইমানুয়েল আগবাদু, ২১–ইভান এনদিকা। মিডফিল্ডার ৪–জাঁ মিশেল সেরি, ৬–সেকো ফোপানা, ৮–ফ্রাঙ্ক কেসি, ১৮–ইব্রাহিম সাঙ্গারে, ২৫–পারফে গিয়াগন, ২৬–ক্রিস্ট ইনাও উলাই । ফরোয়ার্ড ৯–আঞ্জ-ইওয়ান বনি, ১০– সাইমন আদিংনা, ১১–ইয়ান দিওমান্দে, ১২–এলি ওয়াহি, ১৪–উমর দিয়াকিতে, ১৫–আমাদ দিয়ালো, ১৯–নিকোলাস পেপে, ২২–ইভান গেসান্দ, ২৪–বাজুমানা তুরে।
গ্রুপ ‘ই’: ইকুয়েডর
গোলরক্ষক ১–এরনান গালিন্দেজ, ১২–মোইজেস রামিরেজ, ২২–গঞ্জালো ভায়ে। ডিফেন্ডার ২–ফেলিক্স তোরেস, ৩–পিয়েরো হিনকাপিয়ে, ৪–জোয়েল ওরদোনিয়েজ, ৬–উইলিয়ান পাচো, ৭–পেরভিস এস্তুপিনিয়ান, ১৭–আনহেলো প্রেসিয়াদো, ২৫–জ্যাকসন পোরোসো, ২৬–ইয়াইমার মেদিনা। মিডফিল্ডার ৫–জর্দি আলসিভার, ৮–আন্তনি ভ্যালেন্সিয়া, ১০–কেনদ্রি পায়েজ, ১৪–অ্যালান মিন্দা, ১৫–পেদ্রো ভিতে, ১৮–দেনিল কাস্তিয়ো, ২১–অ্যালান ফ্রাঙ্কো, ২৩–মোইজেস কাইসেদো। ফরোয়ার্ড ৯–জন ইয়েবোয়া, ১১–কেভিন রদ্রিগেজ, ১৩–এনার ভ্যালেন্সিয়া, ১৬–জর্দি কাইসেদো, ১৯–গঞ্জালো প্লাতা, ২০–নিলসন আনহুলো, ২৪–জেরেমি আরেভালো।
গ্রুপ ‘এফ’: নেদারল্যান্ডস
গোলরক্ষক ১–বার্ট ভারব্রুগেন, ১৩–রবিন রুফস, ২৩–মার্ক ফ্লেকেন। ডিফেন্ডার ২–লুটশারেল খিরত্রোইদা, ৪– ভার্জিল ফন ডাইক, ৫–নাথান আকে, ৬– ইয়ান পল ফন হেকা, ১২– ম্যাটস ভিফার, ১৫– মিকি ফন ডে ভেন, ২২–ডেনজেল ডামফ্রিস, ২৫– ইয়োরেল হাটো। মিডফিল্ডার ৩– মার্টেন ডি রুন, ৭–জাস্টিন ক্লাইভার্ট, ৮–রায়ান গ্রাভেনবার্চ, ১৪–তিজানি রেইন্ডার্স, ১৬– গুস টিল, ২০- তেউন কুপমাইনার্স, ২১–ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং, ২৬–কুইন্টেন টিম্বার্স। ফরোয়ার্ড ৯– ভাউট ভেগহোর্স্ট, ১০– মেম্ফিস ডিপাই, ১১– কোডি গাকপো, ১৭– নোয়া ল্যাং, ১৮– ডনিয়েল মালেন, ১৯– ব্রায়ান ব্রোবি, ২৪– ক্রিসেনসিও সামারভিল।
গ্রুপ ‘এফ’: জাপান
গোলকিপার ১–জিওন সুজুকি, ১২–কেইসুকে ওসাকো, ২৩–তোমোকি হায়াকাওয়া। ডিফেন্ডার ২– ইউকিনারি সুগাওয়ারা, ৩– শোগো তানিগুচি, ৪–কো ইতাকুরা, ৫–ইউতো নাগাতোমো, ১৬– সুয়োশি ওয়াতানাবে, ২০– আয়ুমু সেকো, ২১–হিরোকি ইতো, ২২–তাকেহিরো তোমিয়াসু, ২৫–জুন্নোসুকে সুজুকি। মিডফিল্ডার ৬–ওয়াতারু এনদো, ৭– আও তানাকা, ৮– তাকেফুসা কুবো, ১০–রিতসু দোয়ান, ১৩– কেইতো নাকামুরা, ১৪–জুনিয়া ইতো, ১৫–দাইচি কামাদা, ২৪– কাইশু সানো। ফরোয়ার্ড ৯– কেইসুকে গোতো, ১১– দাইজেন মায়েদা, ১৭– ইউইতো সুজুকি, ১৮– আয়াসে উয়েদা, ১৯–কোকি ওগাওয়া, ২৬– কেন্টো শিওগাই।
গ্রুপ ‘এফ’: সুইডেন
গোলকিপার ১–ইয়াকব ভিডেল জেটারস্ট্রম, ১২–ভিক্টর ইয়োহানসন, ২৩–ক্রিস্টোফার নর্ডফেল্ট। ডিফেন্ডার ২– গুস্তাফ ল্যাগারবিয়েলকে, ৩– ভিক্টর লিন্ডেলফ, ৪– ইসাক হিয়েন, ৫– গ্যাব্রিয়েল গুডমুন্ডসন, ৬–হারাম ইয়োহানসন, ৮–ড্যানিয়েল সভেনসন, ১৪–হিয়ালমার একডাল, ১৫– কার্ল স্টারফেল্ট, ২০– এরিক স্মিথ, ৫৭–এলিয়ট স্ট্রাউড । মিডফিল্ডার ৭– লুকাস বার্গভাল, ১০– বেঞ্জামিন নাইগ্রেন, ১৩– কেন সেমা, ১৬– ইয়েস্পার কার্লস্ট্রম, ১৮– ইয়াসিন আয়ারি, ১৯–মাটিয়াস সভানবার্গ, ২১– আলেকজান্ডার বার্নহার্ডসন, ২২–বেসফোর্ট জেনেলি। ফরোয়ার্ড ৯– আলেকসান্দার ইসাক, ১১–অ্যান্থনি এলাঙ্গা, ১৭–ভিক্টর ইয়োকেরেস, ২৫–গুস্তাফ নিলসন, ২৬–তাহা আলী।
গ্রুপ ‘এফ’: তিউনিসিয়া
গোলকিপার ১– আবদেলমুহিব শামাখ, ১৬–আয়মেন দাহমেন, ২২–সাবরি বেন হেসেন। ডিফেন্ডার ২–আলি আবদি, ৩– মন্তাসার তালবি, ৪–ওমর রেকিক, ৫–আদেম আরুস, ৬–ডিলান ব্রন, ১২–মোরতাদা বেন উয়ানেস, ২০–ইয়ান ভ্যালেরি, ২১–মোহাম্মদ আমিনে বেন হামিদা, ২৩–মুতাজ নেফাতি, ২৪–রায়েদ শিখাউয়ি। মিডফিল্ডার ১০–হানিবাল মেজব্রি, ১১–ইসমায়েল গারবি, ১৩–রানি খেদিরা, ১৫–হাজ মাহমুদ, ১৭–ইলিয়াস স্খিরি, ২৫–আনিস বেন স্লিমানে, ২৬–সেবাস্তিয়ান তুনেকতি। ফরোয়ার্ড ৭–ইলিয়াস আশুরি, ৮–ইলিয়াস সাদ, ৯–হাজেম মাস্তুরি, ১৪–খলিল আইয়ারি, ১৮–রায়ান এলুমি, ১৯–ফিরাস শাউয়াত।
গ্রুপ ‘জি’: বেলজিয়াম
গোলরক্ষক ১–থিবো কোর্তোয়া, ১২–সেনে লামেন্স, ১৩–মাইক পেন্ডার্স। ডিফেন্ডার ২–জেনো দেবাস্ত ৩–আর্থার থিয়েটা, ৪–ব্রান্ডন মাশেল, ৫–ম্যাক্সিম ডি ক্রুইপার, ১৫–টমাস মুনিয়ে, ১৬–কনি ডি উইন্টার, ১৮–জোয়াকিন সেইস, ২১–টিমোথি কাস্তানিয়ে, ২৫–নাথান এনগয়। মিডফিল্ডার ৬–অ্যাক্সেল উইটসেল, ৭–কেভিন ডি ব্রুইনা, ৮–ইউরি টিলেমান্স, ১৯–দিয়েগো মোরেইরা, ২০–হান্স ফানাকান, ২২–অ্যালেক্সিস স্যালেম্যাকার্স, ২৩–নিকোলাস রাসকিন, ২৪–আমাদু ওনানা। ফরোয়ার্ড ৯–রোমেলু লুকাকু, ১০–লিয়ান্দ্রো ত্রোসার, ১১–জেরেমি ডোকু, ১৪–দোদি লুকেবাকিও, ১৭–চার্লস ডি কেটেলারা, ২৬–মাটিয়াস ফার্নান্দেজ–পারদো।
গ্রুপ ‘জি’: মিসর
গোলকিপার ১–মোহামেদ এল শেনাওয়ি, ১৬–এল মাহদি সোলিমান, ২৩–মোস্তফা শোবের, ২৬– মোহামেদ আলা। ডিফেন্ডার ২– ইয়াসের ইব্রাহিম, ৩–মোহাম্মদ হানি, ৪– হোসাম আবদেল মাগিদ, ৫– রামি রাবিয়া, ৬–মোহাম্মদ আবদেলমোনেম, ১৩–আহমেদ ফাতুহ, ১৫–করিম হাফেজ ২৪–তারেক আলা। মিডফিল্ডার ৮–ইমান আশুর, ১১–মোস্তাফা জিকো, ১৪–হামদি ফাতি, ১৭–মোহানাদ লাশিন, ১৮–নাবিল ইমাদ, ১৯–মারওয়ান আত্তিয়া, ২১–মাহমুদ সাবের। ফরোয়ার্ড ৭–ত্রেজেগে, ৯–হামজা আবদেলকরি, মোহাম্মদ সালাহ, ১২–হাইসেম হাসান, ২০–ইব্রাহিম আদেল, ২২–ওমর মারমুশ, ২৫–জিজো।
গ্রুপ ‘জি’: ইরান
গোলরক্ষক ১–আলীরেজা বেইরানভান্দ, ১২–পায়াম নিয়াজমান্দ, ২২–হোসেইন হোসেইনি। ডিফেন্ডার ২–সালেহ হারদানি, ৩–ইহসান হাইসাফি, ৪–শোজায়ে খলিলজাদেহ, ৫–মিলাদ মোহাম্মদী, ১৩–হোসেইন কানানিজাদেগান, ১৭–আরিয়া ইউসেফি, ১৯–আলী নেমাতি, ২৩–রামিন রেজাইয়ান, ২৫–দানিয়াল এইরি। মিডফিল্ডার ৬–সৈয়দ এজাতোলাহি, ৭–আলীরেজা জাহানবখশ, ৮–মোহাম্মদ মোহেবি, ১৪–সামন গোদ্দোস, ১৫–রুজবেহ চেশমি, ১৬–মাহদি তোরাবি, ২১–মোহাম্মদ গোরবানি, ২৬–আমিরমোহাম্মদ রাজ্জাগিনিয়া। ফরোয়ার্ড ৯–মেহদি তারেমি, ১০–মেহদি গায়েদি, ১১–আলী আলীপুর, ১৮–আমিরহোসেইন হোসেইনজাদেহ, ২০–শাহরিয়ার মোগহানলু, ২৪–দেনিস দরগাহি।
গ্রুপ ‘জি’: নিউজিল্যান্ড
গোলরক্ষক ১–ম্যাক্স ক্রোকোম্ব, ২–অ্যালেক্স পলসেন, ৩–মাইকেল উড। ডিফেন্ডার ২–টিম পেইন, ৩–ফ্রান্সিস ডি ভ্রিস, ৪–টাইলার বিন্ডন, ৫–মাইকেল বক্সাল, ১৩–লিবেরাতো ক্যাকাচি, ১৫–নান্দো পিইনাকের, ১৬–ফিন সারম্যান, ২৪–ক্যালান এলিয়ট, ২৬–টমি স্মিথ। মিডফিল্ডার ৬–জো বেল, ৮–ম্যাথু গারবেট, ৮–মার্কো স্তামেনিচ, ১০–সারপ্রীত সিং, ১১– এলিজা জাস্ট, ১৪–অ্যালেক্স রুফার, ১৯–বেন ওল্ড, ২০– ক্যালাম ম্যাকাওয়াট, ২৩–রায়ান টমাস, ২৫–ল্যাচলান বেইলিস। ফরোয়ার্ড ৯–ক্রিস উড, ১৭–কস্তা বারবারুসেস, ১৮–বেন ওয়েন, ২১– জেসি র্যান্ডাল।
গ্রুপ ‘এইচ’: স্পেন
গোলরক্ষক ১–দাভিদ রায়া, ১৩–হোয়ান গার্সিয়া, ২৩–উনাই সিমন। ডিফেন্ডার ২– মার্ক পুবিল, ৩–আলেক্স গ্রিমালদো, ৪–এরিক গার্সিয়া, ৫– মার্কোস ইয়োরেন্তে, ১২–পেদ্রো পোরো, ১৪–এমেরিক লাপোর্ত ,২২–পাউ কুবারসি, ২৪–মার্ক কুকুরেয়া। মিডফিল্ডার ৬–মিকেল মেরিনো, ৮– ফাবিয়ান রুইজ, ৯–গাভি, ১৫– আলেক্স বায়েনা, ১৬–রদ্রি, ১৮–মার্তিন জুবিমেন্দি, ২০– পেদ্রি। ফরোয়ার্ড ৭–ফেরান তোরেস, ১০– দানি ওলমো, ১১– ইয়েরেমি পিনো, ১৭–নিকো উইলিয়ামস, ১৯–লামিনে ইয়ামাল, ২১– মিকেল ওয়াইরসাবাল, ২৫–ভিক্টর মুনিয়োজ, ২৬–বোর্হা ইগলেসিয়াস।
গ্রুপ ‘এইচ’: কেপ ভার্দে
গোলকিপার ১–ভোজিনিয়া, ১২–মার্সিও রোসা, ২৩–সিজে দস সান্তোস। ডিফেন্ডার ২–স্তপিরা, ৩–দিনেই বোর্হেস, ৪–পিকো লোপেজ, ৫–লোগান কস্তা, ১৩–সিডনি লোপেজ কাবরাল, ২২–স্টিভেন মরেইরা, ২৪–ওয়াগনার পিনা, ২৫–কেলভিন পিরেস। মিডফিল্ডার ৬–কেভিন পিনা, ৭–জোভানে কাবরাল, ৮–জোয়াও পাওলো, ১০–জামিরো মন্তেইরো, ১১–গ্যারি রদ্রিগেজ, ১৪–দেরয় দুয়ার্তে, ১৫–লারোস দুয়ার্তে, ১৬–ইয়ানিক সেমেদো, ১৭–উইলি সেমেদো, ১৮–তেলমো আরকাঞ্জো, ২৬–হেলিও ভারেলা। ফরোয়ার্ড ৯–গিলসন বেনচিমল, ১৯–দাইলন লিভ্রামেন্তো, ২০–রায়ান মেন্দেস, ২১–নুনো দা কস্তা।
গ্রুপ ‘এইচ’: সৌদি আরব
গোলরক্ষক ১–নাওয়াফ আল–আকিদি, ২১–মোহাম্মদ আল–ওয়াইস, ২২–আহমেদ আল–কাসার। ডিফেন্ডার ২–আলী মাজরাশি, ৩–আলী লাজামি, ৪–আবদুলেলাহ আল–আমরি, ৫–হাসান আল–তাম্বাকতি, ১২–সৌদ আবদুলহামিদ, ১৩–নাওয়াফ বুশাল, ১৪–হাসান কাদেশ, ২৪–মোতেব আল–হারবি, ২৫–জাহেদ থাকরি, ২৬–মোহাম্মদ আবু আল–শামাত। মিডফিল্ডার ৬–নাসের আল–দাওয়াসারি, ৭–মুসাব আল–জুয়াইর, ১৫–আবদুল্লাহ আল–খাইবারি, ১৮–আলা আল–হেজি, ২৩–মোহাম্মদ কান্নো। ফরোয়ার্ড ৮–আয়মান ইয়াহিয়া, ৯–ফিরাস আল–বুরাইকান, ১০–সালেম আল–দাওয়াসারি, ১১–সালেহ আল–শেহরি, ১৭–খালিদ আল–গান্নাম, ১৯–আবদুল্লাহ আল–হামদান, ২০–সুলতান মানদাশ।
গ্রুপ ‘এইচ’: উরুগুয়ে
গোলরক্ষক ১–সের্হিও রোচেত, ১২–সান্তিয়াগো মেলে, ২৩–ফার্নান্দো মুসলেরা। ডিফেন্ডার ২– হোসে মারিয়া হিমিনেজ, ৩–সেবাস্তিয়ান কাসেরেস, ৪–রোনালদ আরাউহো, ১৩– গিয়ের্মো ভারেলা, ১৬–মাতিয়াস ওলিভিয়েরা, ১৭–মাতিয়াস ভিনা, ২২–হোয়াকিন পেকেরেজ, ২৪– সান্তিয়াগো বুয়েনো । মিডফিল্ডার ৫–মানুয়েল উগার্তে, ৬–রদ্রিগো বেনতাঙ্কুর, ৭–নিকোলাস দে লা ক্রুজ, ৮–ফেদেরিকো ভালভার্দে, ১০– জর্জিয়ান দে আরাসকায়েতা, ১৪–আগুস্তিন কানোবিও, ১৫–এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ২০–মাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো, ২৫–হুয়ান মানিয়েল সানাব্রিয়া, ২৬–রদ্রিগো সালাজার। ফরোয়ার্ড ৯–রদ্রিগো আগুইরে, ১১– ফাকুন্দো পেয়েস্ত্রি, ১৮–ব্রায়ান রদ্রিগেজ, ১৯–দারউইন নুনিয়েজ, ২১–ফেদেরিকো ভিনাস।
গ্রুপ ‘আই’: ফ্রান্স
গোলকিপার ১–ব্রিস সাম্বা, ১৬–মাইক মাইনিয়ঁ, ২৩–রবিন রিসার। ডিফেন্ডার ২–মালো গুস্তো, ৩–লুকাস দিনিয়ে, ৪–দায়োত উপামেকানো, ৫–জুলস কুন্দে, ১৫– ইব্রাহিমা কোনাতে, ১৭– উইলিয়াম সালিবা, ১৯– থিও হার্নান্দেজ, ২১–লুকাস হার্নান্দেজ, ২৬– ম্যাক্সাঁস লাক্রোয়া মিডফিল্ডার ৬– মানু কোনো, ৮– অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি, ১৩–এনগোলো কান্তে, ১৪–আদ্রিয়াঁ রাবিও, ১৮–ওয়ারেন জেইর-এমেরি, ২৪–রায়ান শেরকি, ২৫– ম্যাগনেস আকালিউশ। ফরোয়ার্ড ৭– উসমান দেম্বেলে, ৯–মার্কোস থুরাম, ১০– কিলিয়ান এমবাপ্পে, ১১– মাইকেল ওলিসে, ১২–ব্র্যাডলি বারকোলা, ২০–দেজিরে দুয়ে, ২২–জ্যঁ-ফিলিপ মাতেতা।
গ্রুপ ‘আই’: সেনেগাল
গোলরক্ষক ১–ইয়েহভান দিউফ, ১৬–এদুয়ার্দ মেন্দি, ২৩–মোরি দিয়াও। ডিফেন্ডার ২–মামাদু সার, ৩–কালিদু কুলিবালি, ৪–আবদুলায়ে সেক, ১৪–ইসমাইল ইয়াকবস, ১৯–মুসা নিয়াখাতে, ২৪–আঁতোয়ান মেন্দি, ২৫–এল হাজি মালিক দিউফ। মিডফিল্ডার ৫–ইদ্রিসা গেয়ে, ৬–পাথে সিস, ৮–লামিনে কামারা, ১৭–পাপে মাতার সার, ২১–হাবিব দিয়ারা, ২২–বারা সাপোকো এনদিয়ায়ে, ২৬–পাপে গেয়ে। ফরোয়ার্ড ৭–আসানে দিয়াও, ৯–বাম্বা দিয়েং, ১০–সাদিও মানে, ১১–নিকোলাস জ্যাকসন, ১২–শেরিফ এনদিয়ায়ে, ১৩–ইলিমান এনদিয়ায়ে, ১৮–ইসমাইলা সার, ২০–ইব্রাহিম এমবায়ে।
গ্রুপ ‘আই’: ইরাক
গোলরক্ষক ১–ফাহাদ তালিব, ১২–জালাল হাসান, ২২–আহমেদ বাসিল। ডিফেন্ডার ২–রেবিন সুলাকা, ৩–হুসেইন আলী, ৪–জাইদ তাহসিন, ৫–আকাম হাশিম, ৬–মানাফ ইউনিস, ১৫–আহমেদ মাকনজি, ২৩–মেরশাস দোসকি, ২৫–মুস্তাফা সাদুন, ২৬–ফ্রান্স পুতরোস। মিডফিল্ডার ৭–ইউসেফ আমিন, ৮–ইব্রাহিম বায়েশ, ১৪–জিদান ইকবাল, ১৬–আমির আল–আনমারি, ১৯–কেভিন ইয়াকোব, ২০–আইমার শের, ২৪–জাইদ ইসমাইল। ফরোয়ার্ড ৯–আলী আল–হামাদি, ১০–মোহানাদ আলী, ১১–আহমেদ কাসেম, ১৩–আলী ইউসিফ, ১৭–আলী জসিম, ১৮–আইমেন হুসেইন, ২১–মার্কো ফারজি।
গ্রুপ ‘আই’: নরওয়ে
গোলকিপার ১–ওরইয়ান নিলান্ড, ১২–সান্ডার টাংভিক, ১৩– এগিল সেলভিক ডিফেন্ডার ৩– ক্রিস্টোফার আয়ের, ৪– লিও স্কিরি অস্টিগার্ড, ৫– ডেভিড মোলার উলফ, ১৫– ফ্রেডরিক বিয়ারকোন, ১৬– মার্কুস হোমগ্রেন পেদারসেন, ১৭– টোরবিয়র্ন হেগেম, , ২৪– সন্ড্রে লাঙ্গাস, ২৫–হেনরিক ফালখেনার,। মিডফিল্ডার ২– মর্টেন থর্সবি, ৬– প্যাট্রিক বার্গ, ৮– সান্ডার বার্গ, ১০–মার্টিন ওডেগার্ড, ১৪–ফ্রেডরিক অউরসনেস, ১৮–ক্রিস্টিয়ান থর্সটভেট, ১৯–থেলো আসগার্ড, ২১– আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপ, ২২ অস্কার বব, ২৩–ইয়েন্স পেটার হেগ। ফরোয়ার্ড ৭– আলেক্সান্দার সরলথ, ৯–আর্লিং হলান্ড, ১১–ইয়র্গেন স্ট্রান্ড লারসেন, ২০– আন্তোনিও নুসা, ২৬–জুলিয়ান রিয়ারসন।
গ্রুপ ‘জে’: আর্জেন্টিনা
গোলরক্ষক ১–হুয়ান মুসো, ১২–হেরেনিমো রুলি, ২৩–এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ডিফেন্ডার ২–লেওনার্দো বালের্দি (চোটে আউট, বদলি ঘোষণা হয়নি), ৩–নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, ৪–গঞ্জালো মন্তিয়েল, ৬– লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, ১৩–ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, ১৯–নিকোলাস ওতামেন্দি, ২৫–ফাকুন্দো মেদিনা, ২৬–নাহুয়েল মলিনা। মিডফিল্ডার ৫–লিয়ান্দ্রো পারেদেস, ৭–রদ্রিগো দি পল, ৮–ভালেন্তিন বার্কো, ১১–জিওভানি লো সেলসো, ১৪–এজেকিয়েল পালাসিওস, ১৫–নিকো গঞ্জালেজ, ২০–আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, ২৪–এনজো ফার্নান্দেজ। ফরোয়ার্ড ৯–হুলিয়ান আলভারেজ, ১০–লিওনেল মেসি, ১৬–থিয়াগো আলমাদা, ১৭–জুলিয়ানো সিমিওনে, ১৮–নিকো পাজ, ২১–হোসে মানুয়েল লোপেজ, ২২–লাওতারো মার্তিনেজ।
গ্রুপ ‘জে’: আলজেরিয়া
গোলরক্ষক ১–মেলভিন মাস্তিল, ১৬–উসামা বেনবোত, ২৩–লুকা জিদান। ডিফেন্ডার ২–আইসা মান্দি, ৩–আশরাফ আবাদা, ৪, মোহাম্মদ আমিনে তুগাই, ৫–জিনেদিন বেলাইদ, ১৩–জাউয়েন হাজাম, ১৫–রায়ান আইত–নুরি, ১৭–রফিক বেলগালি, ২১–রামি বেনসেবাইনি, ২৬–সামির শেরগুই। মিডফিল্ডার ৬–রমিজ জেরুকি, ৮–হুসেম আউয়ার, ১০–ফারেস শাইবি, ১৪–হিশাম বুদাউয়ি, ১৯–নাবিল বেনতালেব, ২২–ইব্রাহিম মাজা, ২৪–ইয়াসিন তিতরাউয়ি। ফরোয়ার্ড ৭–রিয়াদ মাহরেজ, ৯–আমিনে গুইরি, ১১–আনিস হাজ মুসা, ১২–নাদির বেনবুয়ালি, ১৮–মোহাম্মদ আমুরা, ২০–আতিল বুলবিনা, ২৫–ফারেস গেজেমিস।
গ্রুপ ‘জে’: অস্ট্রিয়া
গোলরক্ষক ১–আলেকজান্ডার শ্লাজার, ১২–ফ্লোরিয়ান ভিগেলা, ১৩–প্যাট্রিক পেন্টৎস। ডিফেন্ডার ২–ডেভিড আফেনগ্রুবার, ৩–কেভিন ডানসো, ৫–স্টেফান পশ, ৮–ডেভিড আলাবা, ১৫–ফিলিপ লিনহার্ট, ১৬–ফিলিপ এমভেনা, ২৩–মার্কো ফ্রিডল, ২৫–মিখায়েল সভোবোডা। মিডফিল্ডার ৪–সাভের শ্লাগার, ৬–নিকোলাস সাইভাল্ড, ৯–মার্সেল সাবিটসার, ১০–ফ্লোরিয়ান গ্রিলিটৎশ, ১৭–কার্নি চুকুয়েমেকা, ১৮–রোমানো স্মিড, ১৯–ক্রিস্টফ বাউমগার্টনার, ২০–কনরাড লামের, ২২–আলেকজান্ডার প্রাস, ২৪–পল ভানার, ২৬–আলেসান্দ্রো শাপ্ফ। ফরোয়ার্ড ৭–মার্কো আরনাউতোভিচ, ১১–মিখায়েল গ্রেগরিটশ, ১৪–সাসা কালাইজিচ, ২১–প্যাট্রিক ভিমার।
গ্রুপ ‘জে’: জর্ডান
গোলরক্ষক ১–ইয়াজিদ আবদুলাইলা, ১২–নুর বানি আত্তিয়া, ২২–আবদাল্লাহ আল–ফাখুরি। ডিফেন্ডার ৩–আবদাল্লাহ নাসিব, ৪–হুসাম আবু দাহাব, ৫–ইয়াজান আল–আরব, ১৬–মোহাম্মদ আবুয়ালনাদি, ১৭–সেলিম ওবাইদ, ১৮–মোহাম্মদ তাহা, ১৯–সাঈদ আল–রোসান, ২৩–ইহসান হাদ্দাদ, ২৬–আনাস বাদাউয়ি। মিডফিল্ডার ২–মোহাম্মদ আবু হাশিশ, ৬–আমের জামুস, ৮–নুর আল–রাওয়াবদেহ, ১৪–রাজায়েই আয়েদ, ১৫–ইব্রাহিম সা’দে, ২০–মোহাম্মদ আবু তাহা, ২১–নিজার আল–রাশদান, ২৫–মোহাম্মদ আল–দাউদ। ফরোয়ার্ড ৭–মোহাম্মদ আবু জারাইক, ৯–আলী ওলওয়ান, ১০–মুসা আর–তামারি, ১১–ওদে আল–ফখুরি, ১৩–মাহমুদ আল–মারদি, ২৪–আলী আজাইজে।
গ্রুপ ‘কে’: পর্তুগাল
গোলকিপার দিয়োগো কস্তা, ১২–জোসে সা, ২২–রুই সিলভা ডিফেন্ডার ২–নেলসন সেমেদো, ৩– রুবেন দিয়াস, ৪– তমাস আরাউজো, ৫– দিয়োগো দালোত, ১৩– রেনাতো ভেইগা, ১৪– গনসালো ইনাসিও, ২০–জোয়াও কানসেলো, ২৫– নুনো মেন্দেস। মিডফিল্ডার ৬– মাতেউস নুনেস, ৮–ব্রুনো ফার্নান্দেজ, ১০–বের্নার্দো সিলভা, ১৫–জোয়াও নেভেস, ২১–রুবেন নেভেস, ২৩–ভিতিনিয়া, ২৪–সামুয়েল কস্তা। ফরোয়ার্ড ৭–ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ৯–গনসালো রামোস ১১– জোয়াও ফেলিক্স, ১৬–ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও, ১৭–রাফায়েল লিয়াও, ১৮–পেদ্রো নেতো, ১৯–গনসালো গেদেস, ২৬–ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও।
গ্রুপ ‘কে’: ডিআর কঙ্গো
গোলকিপার ১–লিওনেল এমপাসি, ১৬–টিমোথি ফায়ুলু, ২১–ম্যাথু ইপোলো । ডিফেন্ডার ২–অ্যারন ওয়ান-বিসাকা, ৩–স্টিভ কাপুয়াদি, ৪– অ্যাক্সেল তুয়ানজেবে, ৫–ডিলান বাতুবিন, ২২–শানসেল এমবেম্বা, ২৪–গেডিওন কালুলু, ২৬–আর্থার মাসুয়াকু। মিডফিল্ডার ৬–এনগালায়েল মুকাউ, ৭– নাথানিয়েল এমবুকু, ৮–স্যামুয়েল মুতুসামি, ১০– থিও বনগোন্দা, ১৪–নোয়াহ সাদিকি, ১৫–অ্যারন শিবোলা, ১৮–চার্লাস পিকেল, ২৫–এডো কায়েম্বে। ফরোয়ার্ড ৯–ব্রায়ান সিপেঙ্গা, ১১–গায়েল কাকুতা, ১৩–মেশাক এলিয়া, ১৭–সেড্রিক বাকাম্বু, ১৯–ফিস্তন মায়েলে, ২০–ইওয়ান উইসা, ২৩–ইমন বানজা।
গ্রুপ ‘কে’: উজবেকিস্তান
গোলরক্ষক ১–উতকির ইউসুপভ, ১২–আবদুভোহিদ, ১৬–বোতিরালি এরগাশেভ। ডিফেন্ডার ২–আবদুকদির খুসানভ, ৩–খোজিয়াকবর আলিজনভ, ৪–ফারুখ সাইফিয়েভ, ৫–রুস্তম আশুরমাতভ, ১৩–শেরজদ নাসরুল্লায়েভ, ১৫–উমর ইশমুরোদভ, ১৮–আবদুল্লাহ আবদুল্লা আবদুলায়েভ, ২৪–বেখরুজ কারিমভ, ২৫–আভাজবেক উলমাসালিয়েভ, ২৬–জাখোঙ্গীর উরোজোভ। মিডফিল্ডার ৬–আকমল মোহগোভয়, ৭–ওতাবেক শুকনরোভ, ৮–জামশিদ ইসকান্দেরভ, ৯–ওদিজন হামরোবেকোভ, ১০–জালোলিদ্দিন মাশারিপভ, ১১–ওস্তন উরুনভ, ১৭–দোস্তোনবেক খামদামভ, ১৯–আজিজন গানিয়েভ, ২২–আব্বোসবেগ ফাইজুল্লায়েভ, ২৩–শেরজদ ইসানভ। ফরোয়ার্ড ১৪–এল্দর শোমুরোদভ, ২০–আজিজবেক আমোনোভ, ২১–ইগর সের্গিভ।
গ্রুপ ‘কে’: কলম্বিয়া
গোলরক্ষক ১–দাভিদ অসপিনা, ১২–কামিলো ভার্গাস, ২৪–আলভারো মন্তেরো ডিফেন্ডার ২–দানিয়েল মুনিওজ, ৩–জন লুকুমি, ৪–সান্তিয়াগো আরিয়াস, ১৩–ইয়েরি মিনা, ১৪–গুস্তাভো পুয়ের্তা, ১৭–জোহান মোহিকা, ১৮–উইলের দিত্তা, ২২–দেভার মাচাদো, ২৩–দাভিনসন সানচেজ। মিডফিল্ডার ৫–কেভিন কাস্তানিও, ৬–রিচার্ড রিওস, ৮–হোর্হে কারাসকাল, ১০–হামেস রদ্রিগেজ, ১১–জন আরিয়াস, ১৫–হুয়ান পোর্তিয়া, ১৬–জেফারসন লেরমা, ২০–হুয়ান কিন্তেরো। আক্রমণভাগ ৭–লুইস দিয়াজ, ৯–জন কর্দোবা, ১৯–কুচো হার্নান্দেজ, ২১–হামিন্তন কাম্পাজ, ২৫–লুইস সুয়ারেজ, ২৬–আন্দ্রেস গোমেজ।
গ্রুপ ‘এল’: ইংল্যান্ড
গোলরক্ষক ১–জর্ডান পিকফোর্ড, ১৩–ডিন হেন্ডারসন, ২৩–জেমস ট্রাফোর্ড। ডিফেন্ডার ২–এজরি কনসা, ৩–নিকো ও’রাইলি, ৫–জন স্টোনস, ৬–মার্ক গেহি, ৮–এলিয়ট অ্যান্ডারসন, ১২–টিনো লিভ্রামেন্টো, ১৫–ড্যান বার্ন, ২৪–রিস জেমস, ২৫–জেড স্পেনস, ২৬–জ্যারেল কোয়ানসা। মিডফিল্ডার ৪–ডেকলান রাইস, ১০–জুড বেলিংহাম, ১৪–জর্ডান হেন্ডারসন, ১৬–কোবি মাইনু, ১৭–মরগান রজার্স, ২১–এবেরেচি এজা। ফরোয়ার্ড ৭–বুকায়ো সাকা, ৯–হ্যারি কেইন, ১১–মার্কাস রাশফোর্ড, ১৮–অ্যান্থনি গর্ডন, ১৯–ওলি ওয়াটকিনস, ২০–ননি মাদুয়েকে, ২২–ইভান টনি।
গ্রুপ ‘এল’: ক্রোয়েশিয়া
গোলকিপার ১–দমিনিক লিভাকোভিচ, ১২–ইভোর পান্দুর, ২৩–দমিনিক কোতারস্কি। ডিফেন্ডার ২–ইয়োসিপ স্তানিসিচ, ৩–মারিন পংরাচিচ, ৪–ইওস্কো গাভার্দিওল, ৫–দুয়ে চালেতা-সার, ৬–ইয়োসিপ শুতালো, ১৮–ক্রিস্তিয়ান ইয়াকিচ, ২২–লুকা ভুসকোভিচ, ২৫–মার্তিন এরলিচ। মিডফিল্ডার ৭–নিকোলা মোরো, ৮–মাতেও কোভাচিচ, ১০–লুকা মদরিচ, ১৩–নিকোলা ভ্লাসিচ, ১৫–মারিও পাসালিচ, ১৬–মার্তিন বাতুরিনা, ১৭–পেতার সুচিচ, ১৯–টনি ফ্রুক, ২১–লুকা সুচিচ। ফরোয়ার্ড ৯–আন্দ্রে ক্রামারিচ, ১১–আন্তে বুদিমির, ১৪– ইভান পেরিসিচ, ২০–ইগর মাতানোভিচ, ২৪–মার্কো পাসালিচ, ২৬–পেতার মুসা।
গ্রুপ ‘এল’: ঘানা
গোলরক্ষক ১–আতি–জিগি লরেন্স, ১২–জোসেফ আনাং, ১৬–বেঞ্জামিন আসারে। ডিফেন্ডার ২–আলিদু সেইদু, ৪–জোনাস আজেতে, ৬–আবদুল মুনিম, ১৪–গিডিওন মেনসা, ১৭–আবদুল রহমান বাবা, ১৮–জেরোম ওপোকু, ২১–কোজো পেপরা ওপোং, ২৩–ডেরিক লুকাসেন, ২৬–মারভিন সেনায়া। মিডফিল্ডার ৩–ক্যালেব ইরেনকি, ৫–টমাস পার্টি, ৮–কোয়াসি সিবো, ১১–আন্তোয়ান সেমেনিও, ১৫–এলিশা ওউসু, ২০–অগাস্টিন বোকায়ে। ফরোয়ার্ড ৭–আবদুল ফাতাউ, ৯–জর্ডান আইয়ু, ১০–ব্র্যান্ডন টমাস–আসান্তে, ১৩–ক্রিস্টোফার বোনসু বা, ১৯–ইনিয়াকি উইলিয়ামস, ২২–কামালদীন সুলেমানা, ২৪–আর্নেস্ট নুয়ামা, ২৫–প্রিন্স কোয়াবেনা আডু।
গ্রুপ ‘এল’: পানামা
গোলরক্ষক ১–লুইস মেহিয়া, ১২–সেজার সামুদিও, ২২–অরলান্দো মসকেরা। ডিফেন্ডার ২–সেজার ব্ল্যাকম্যান, ৩–হোসে কর্দোবা, ৪–ফিদেল এস্কোবার,৫–এদগার্দো ফারিনা, ১৩–জিওভানি রামোস, ১৪–কার্লোস হার্ভি, ১৫–এরিক ডেভিস, ১৬–আন্দ্রেস আনদ্রাদে, ২৩–আমির মুরিও, ২৫–রদেরিক মিলার, ২৬–হোর্হে গুতিয়েরেজ। মিডফিল্ডার ৬–ক্রিস্তিয়ান মার্তিনেজ, ৭–হোসে লুইস রদ্রিগেজ, ৮–আদালবের্তো কারাসকিয়া, ১০–ইসমায়েল দিয়াজ, ১১–ইয়োল বার্সেনাস, ১৯–আলবার্তো কিন্তেরো, ২০–আনিবাল গদয়, ২১–সেজার ইয়ানিস। ফরোয়ার্ড ৯–তমাস রদ্রিগেজ, ১৭–হোসে ফাহার্দো, ১৮–সেসিলিও ওয়াটম্যান, ২৪–আজারিয়াস লন্দনিও।