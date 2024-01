বিষয়: বাংলা - পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব-৯

১১. নুরুল হুদা কোনগুলো থেকে শত হাত দূরে?

A. মিসক্রিয়ান্টদের সহায়তা করা

B. মিন্টুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা

C. সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ

D. কলেজের দেয়াল ঘেঁষে বোমা ফাটানো

১২. ‘অরণ্য এবং শ্বাপদ’ এই শব্দযুগল কিসের প্রতীক?

A. বিপদের

B. সতর্কতার

C. রোমঞ্চের

D. পরিশ্রমের

১৩. ‘সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান’ কী?

A. নাটক

B. মুক্তিযুদ্ধ

C. কবিতা

D. ভাষা আন্দোলন

১৪. কিংবদন্তি শব্দের অর্থ কী?

A. জনশ্রুতি

B. লোকগিতি

C. লোকসংগীত

D. মান্যবর

১৫. ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

A. গদ্য

B. সমচরণ

C. মাত্রাবৃত্ত

D. অক্ষরবৃত্ত

১৬. ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়, আর কী আসে?

A. ভয়

B. বৃদ্ধি

C. যুদ্ধ

D. আন্দোলন

১৭. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার বিষয় কোনটি?

A. স্বদেশপ্রেম

B. প্রকৃতিপ্রেম

C. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

D. গণ–অভ্যুত্থান

১৮. ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন?

A. যুদ্ধে যাওয়া ভাইয়ের

B. গর্ভবতী বোনের

C. তাঁর মায়ের

D. তাঁর বাবার

১৯. ‘দীর্ঘদেহ পুত্রগণ’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

A. বাঙালি জাতিকে

B. কবির ভাইদেরকে

C. যুদ্ধযাত্রী সন্তানদেরকে

D. স্বাধীনতাকামী কবিতাপ্রিয় ছেলেদের

২০. ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতাটিতে ‘অতিক্রান্ত পাহাড়’ অনুষঙ্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

A. সংগ্রামের প্রতীক

B. বাধাবিপত্তির প্রতীক

C. বিদ্রোহের প্রতীক

D. বিপদের প্রতীক

আগামী পর্বে থাকবে – লালসালু (উপন্যাস)

সঠিক উত্তর

1| B. দোকানদারের 2| D. শহীদ মিনার 3| B. বর্ষাকালকে 4| C. খোয়াবনামা 5| D. ১৯৯৫ 6|D. নাটক 7| C. গল্পগ্রন্থ 8| D. বেবিট্যাক্সি 9| C. ২৩ জুন 10| C. ৫ বছর 11| C. সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ 12|A. বিপদের 13| C. কবিতা 14| A. জনশ্রুতি 15|A. গদ্য 16|C. যুদ্ধ 17|C. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ 18 |B. গর্ভবতী বোনের 19|A. বাঙালি জাতিকে 20| B. বাধাবিপত্তির প্রতীক

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা