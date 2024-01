বিষয়: বাংলা - পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব-১০

১১. লালসালু উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের শিরোনাম কী?

A. The Tree without Roots

B. The Rootless Tree

C. The Tree without Root

D. Tree without Roots

১২. ‘ধান দিয়া কী হইবে, মানুষের জান যদি না থাকে?’ এই উক্তিতে রহিমা চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?

A. আনুগত্য

B. মাতৃত্ব

C. বাত্সল্য

D. ঔদ্ধত্য

১৩. মজিদের প্রতি রহিমার অচঞ্চল আস্থা কিসের সঙ্গে তুল্য হয়েছে?

A. সূর্য

B. ইস্পাত

C. ধ্রুবতারা

D. হীরকখণ্ড

১৪.‘শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

A. ধর্মীয় গোঁড়ামি বেশি

B. ধর্মীয় অনুশাসন কম

C. ধর্মের প্রভাব কম

D. ধর্মীয় অনুশাসন বেশি

১৫. মজিদ বুড়াকে মাজারে কয় পয়সার সিন্নি দিতে বলেছে?

A. পাঁচ পয়সার

B. দশ পয়সার

C. বারো পয়সার

D. কুড়ি পয়সার

১৬. ‘মোদাচ্ছের’ কথাটির অর্থ কী?

A. নাম না জানা

B. সাহসী

C. দয়াবান

D. একনিষ্ঠ

১৭. মজিদ কোন সড়ক দিয়ে আওয়ালপুর থেকে ফিরে আসে?

A. করিমগঞ্জ সড়ক

B. মহব্বত নগর সড়ক

C. মতিগঞ্জ সড়ক

D. আওয়ালপুর সড়ক

১৮. রহিমা কাকে সন্তান হিসেবে পালক নিতে চায়?

A. হাসুনিকে

B. সখিনাকে

C. আমেনাকে

D. ফাতেমাকে

১৯. লালসালু উপন্যাসে কে সূর্যের গতি থামিয়ে রাখতে পারে?

A. মজিদ

B. মোদাচ্ছের পীর

C. আওয়ালপুরের পীর

D. মোদাব্বের মিয়া

২০. লালসালু উপন্যাসে বিদ্রোহী চরিত্রে কার আবির্ভাব ঘটে?

A. রহিমার

B. আমেনার

C. জামিলার

D. হাসুনির মায়ের

সঠিক উত্তর

1| A. সাপের শিস 2| A. মজিদ 3| A. দুদু মিঞাকে 4| D. চৌদ্দ 5| D.১৯৯৫6| C. বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ 7| C. শ্বশুর 8| D. চট্টগ্রাম 9| B.১৯৪৮ 10| B. মজিদ 11| D. Tree without Roots 12| C. বাত্সল্য 13| C. ধ্রম্নবতারা 14| A. ধর্মীয় গোঁড়ামি বেশি 15| A. পাঁচ পয়সার 16| A. নাম না জানা 17| C. মতিগঞ্জ সড়ক 18 | A. হাসুনিকে 19| C. আওয়ালপুরের পীর 20| C. জামিলা

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা