এ সপ্তাহের সেরা ১০ চাকরি কোনগুলো, দেখে নিন (১৪-২০ নভেম্বর)
গেল সপ্তাহে (১৪ থেকে ২০ নভেম্বর) বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপের সঙ্গে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরিতে আবেদন চলছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন-
১. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে বড় নিয়োগ, পদ ১৫৯৬
২. স্থানীয় সরকার বিভাগে বড় নিয়োগ, পদ ৮৯৭
৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ৪৮৩
৪. গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চাকরি, ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডে নেবে ১১৪ জন
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৩
৬. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে স্নাতক পাসে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯০
৭. বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে নিয়োগ, পদ ১১
৮. রুয়েটে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ, পদসংখ্যা ১১
৯. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেসামরিক পদে নবম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ১২
১০. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ
গেল সপ্তাহে সেরা ১০ সরকারি চাকরি—
সহকারী শিক্ষক পদে দ্বিতীয় ধাপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৪১৬৬
৭ ব্যাংক নেবে ৮৫২ অফিসার, একাডেমিক পরীক্ষার ১টিতে প্রথম বিভাগে আবেদন
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২১৮
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, পদ ১০১
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চাকরি, পদ ৬৮
পরিবেশ অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতে বড় নিয়োগ, নেবে ১৮৮ জন
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে বড় নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৯