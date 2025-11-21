খবর

এ সপ্তাহের সেরা ১০ চাকরি কোনগুলো, দেখে নিন (১৪-২০ নভেম্বর)

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

গেল সপ্তাহে (১৪ থেকে ২০ নভেম্বর) বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপের সঙ্গে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরিতে আবেদন চলছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন-

আরও পড়ুন

৪৩তম বিসিএস: চাকরি হারালেন তিন সহকারী কমিশনার, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ নেই কারণ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন