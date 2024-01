বিষয়: বাংলা - পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব-১১

11. উমিচাঁদকে ঠকানোর জন্য ক্লাইভ কোন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন?

A. মিথ্যা আশ্বাসের

B. নকল মোহরের

C. নকল মুদ্রার

D. নকল দলিলের

12. ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছিল কে?

A. তেটন

B. লুসিংটন

C. ক্লাইভ

D. ড্রেক

13. মিরনের বাবা কে?

A. মির জাফর

B. মোহনলাল

C. মির মর্দন

D. উমিচাঁদ

14. লবণের ইজারাদার কে ছিল?

A. সেনাধ্যক্ষ

B. সামন্ত শ্রেণি

C. কুঠিয়াল ইংরেজ

D. সার্জন হলওয়েল

15. পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে কতজন সৈন্য ছিল?

A. ৪৫ হাজার

B. ৫০ হাজার

C. ৫৫ হাজার

D. ৬০ হাজার

16. পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কামানসংখ্যা কত ছিল?

A. গোটা পাঁচেক

B. গোটা দশেক

C. গোটা পনেরো

D. গোটা বিশেক

17. ইংরেজ সৈন্যরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?

A. অগীরণীর নিকটবর্তী শিবিরে

B. পলাশীর ব্যারাকে

C. লক্ষবাগে

D. মিরবাগে

18. কে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি?

A. মির মর্দন

B. মোহনলাল

C. মির জাফর

D. সাঁফ্রে

19. উপযুক্ত মর্যাদায় কার লাশ দাফন করতে হবে?

A. মির জাফরের

B. মির মর্দনের

C. মোহনলালের

D. মিরনের

20. মোহাম্মদি বেগ কত টাকার বিনিময়ে সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়েছিল?

A. দশ হাজার

B. আট হাজার

C. ছয় হাজার

D. পাঁচ হাজার

আগামী পর্বে থাকবে – ধ্বনিতত্ত্ব, সন্ধি, ধ্বনি পরিবর্তন

সঠিক উত্তর

1| B. চার 2| A. ফতেহ চাঁদ 3| C. লুত্ফা 4| D. পাটনা 5| B. অধীনদের ষড়যন্ত্রকে 6| D. উমিচাঁদ 7| D. মোহাম্মদি বেগের 8| A. মির জাফর, ক্লাইভকে 9| D. উমিচাঁদের 10| A. জাফরাগঞ্জের 11| D. নকল দলিলের 12| B. লুসিংটন 13| A. মির জাফর 14| C. কুঠিয়াল ইংরেজ 15| B. ৫০ হাজার 16| B. গোটা দশেক 17| C. লক্ষবাগে 18 | B. মোহনলাল 19| B. মির মর্দনের 20| A. দশ হাজার

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা