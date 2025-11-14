এ সপ্তাহ ৭–১৩ নভেম্বরের সেরা ১০ চাকরি, পদ সাড়ে ৪ হাজার

এ সপ্তাহ ৭–১৩ নভেম্বরের সেরা ১০ চাকরি, পদ সাড়ে ৪ হাজার
পড়াশোনা শেষে চাকরিপ্রত্যাশীদের আগ্রহ বেশি সরকারি চাকরিতে। সরকারির চাকরির মধ্য আবার আগ্রহ বেশি বিসিএসসহ পিএসসির নানা চাকরির প্রতি। নতুন মাসে প্রথম সপ্তাহের চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য দ্বিতীয় ধাপে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৫০তম বিসিএসের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আটকে আছে নন ক্যাডার ইস্যুতে।
সহকারী শিক্ষক নিয়োগ–সহ এ মাসের শুরুতে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ছিল বেশ কয়েকটি। এগুলোর মধ্য ৭টি ব্যাংকে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে চাকরি সুযোগ আছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম গ্রেডের বিজ্ঞপ্তিও আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ৭ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—
১. সহকারী শিক্ষক পদে দ্বিতীয় ধাপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৪১৬৬
২. ৭ ব্যাংক নেবে ৮৫২ অফিসার, একাডেমিক পরীক্ষার ১টিতে প্রথম বিভাগে আবেদন
৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২১৮
৪. জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, পদ ১০১
৫. শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৯মসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৩৫
৬. কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১২ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৬
৭. বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে ১০ম গ্রেডে চাকরির সুযোগ
৮. বাংলাদেশ ব্যাংকে খণ্ডকালীন চাকরি, বেতন ৮০,০০০ টাকা
৯. ডুয়েটে শিক্ষকসহ ২০ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ
১০. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, বেতন ১ লাখ ৪০ হাজার
গেল সপ্তাহে সেরা ১০ সরকারি চাকরি—
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ১৭১
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চাকরি, পদ ৬৮
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪১
পিআইবিতে ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৩৮
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম ও ১০ম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৩২টি
নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৭
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ১৯
কুয়েতে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বেতন ৩ লাখ ৪৮ হাজার টাকা
পরিবেশ অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতে বড় নিয়োগ, নেবে ১৮৮ জন
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে বড় নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৯
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৮৫