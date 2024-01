বিষয়: বাংলা - পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব-১২

১১. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?

A. স্ত্রী > ইস্ত্রী

B. স্বপ্ন > স্বপন

C. ভাগ্য > ভাইগ্য

D. পূজা > পূজো

১২. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?

A. বড়দাদা > বড়দা

B. কিছু > কিচ্ছু

C. পিশাচ > পিচাশ

D. মুক্তা > মুকুতা

১৩. দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে?

A. সমীভবন

B. বিষমীভবন

C. অসমীভবন

D. পরাগত

১৪. ‘স্কুল > ইসকুল’, ‘প্রীতি > পিরিতি’। এ ধরনের পরিবর্তনকে কী বলে?

A. স্বরযুক্তি

B. স্বরবিচ্ছেদ

C. বর্ণাগম

D. স্বরাগম

১৫. তত্ + হিত > তদ্ধিত। এটি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া?

A. সমপ্রকর্ষ

B. বিষমীভবন

C. স্বরসঙ্গতি

D. সমীভবন

১৬. ‘ষোড়শ’–এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

A. ষ্ট + অশ

B. ষ্ট + দশ

C. ষট্‌ + অশ

D. ষট্‌ + দশ

১৭. সন্ধিঘটিত কোন শব্দটি শুদ্ধ?

A. বৃহদংশ

B. জাত্যাভিমান

C. আদ্যান্ত

D. শিরোচ্ছেদ

১৮. সন্ধিতে ঃ (বিসর্গ) লুপ্ত হয়ে কী হয়?

A. য, স

B. র, স

C. য, শ

D. ম, প

১৯. ‘যশোলাভ’–এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

A. যশঃ+লাভ

B. যশ + লাভ

C. যশো + লাভ

D. যশ + অ+ লাভ

২০. ‘প্রিয়ংবদা’ শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

A. প্রিয়ম্ + বদা

B. পিয়ং + বদা

C. প্রিয়ত্ + বদা

D. প্রিয়ঃ + বদা

আগামী পর্বে থাকবে: সমাস

সঠিক উত্তর

1| B. ১০টি, 2| D. য, র, ল, শ, ষ, 3| C. পদক্রম, 4| A. ৭টি, 5| B. ৩টি 6| D. ঐ 7| A. ফলা, 8| B. ঞ, 9| B. ই, 10| B. লাল > নাল, 11| C. ভাগ্য > ভাইগ্য, 12| C. পিশাচ > পিচাশ, 13| B. বিষমীভবন, 14| D. স্বরাগম, 15| D. সমীভবন 16| B. ষট্ + দশ, 17| A. বৃহদংশ, 18 | B. র, স, 19| A. যশঃ+লাভ, 20| A. প্রিয়ম্ + বদা

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা