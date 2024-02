সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক) | পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব-১৮

১. কোন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে?

ক. আমেরিকান বিপ্লব খ. ফরাসি বিপ্লব

গ. বলশেভিক বিপ্লব ঘ. ইংলিশ বিপ্লব

২. কোন ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ১৭৮৯ সাল বিখ্যাত?

ক. যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা খ. ওয়াটার লুর যুদ্ধ

গ. ফরাসি বিপ্লব ঘ. শিল্পবিপ্লব

৩. কোন রাজার শাসনামলে ফরাসি বিপ্লব সূচিত হয়?

ক. ত্রয়োদশ লুই খ. চতুর্দশ লুই

গ. পঞ্চদশ লুই ঘ. ষোড়শ লুই

৪. ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় কাকে?

ক. রুশোকে খ. জন লককে

গ. ভলতেয়ারকে ঘ. নেপোলিয়ানকে

৫. নেপোলিয়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. সিসিলি খ. মাল্টা

গ. কর্সিকা ঘ. সার্দিনিয়া

৬. Which among the following battles was not fought by Napoleon?

ক. Battle of Waterloo খ. Battle of Leipzig

গ. Battle of Trafalgar ঘ. Battle of the Jutland

৭. ফ্রান্সের মহান সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনাবসান হয় কোথায়?

ক. ওয়াটার লু নামক স্থানে খ. দ্বীপ এনাবার্তে

গ. ভার্সাই নগরীতে ঘ. সেন্ট হেলেনা দ্বীপে

৮. আইফেল টাওয়ার কোথায় অবস্থিত?

ক. লন্ডন খ. মিউনিখ

গ. হংকং ঘ. প্যারিস

৯. ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম কী?

ক. মারদেকা প্রাসাদ খ. এলিসি প্রাসাদ

গ. বাকিংহাম প্রাসাদ ঘ. মানালা প্রাসাদ

১০. বিসমার্ক কে ছিলেন?

ক. ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট খ. জার্মানির চ্যান্সেলর

গ. ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ঘ. অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী