সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ) | জিএসটি গুচ্ছে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব—১

১১. বাংলাদেশের (মুজিবনগর সরকারের) প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন—

ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

খ. তাজউদ্দীন আহমদ

গ. এইচ এম কামরুজ্জামান

ঘ. জেনারেল এম এ জি ওসমানী

১২. বাংলাদেশের (মুজিবনগর সরকারের) অর্থমন্ত্রী (Finance Minister) কে ছিলেন?

ক. খন্দকার মোশতাক আহমেদ

খ. তাজউদ্দীন আহমদ

গ. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

ঘ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

১৩. ১৯৭১ সালে প্রথম কোন কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন?

ক. কে এম শাহাবুদ্দিন খ. এম হোসেন আলী

গ. এস কে নবী ঘ. মো. মহিউদ্দিন খান

১৪. বিদেশে কোন মিশনে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়?

ক. টোকিও খ. কলকাতা

গ. ওয়াশিংটন ঘ. লন্ডন

১৫. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ সালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন?

ক. পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী খ.আইন ও বিচারবিষয়ক মন্ত্রী

গ. বিশেষ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ঘ. নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান

১৬. মুক্তিযুদ্ধকালে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন খোলা হয় কার অধীনে?

ক. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

খ. রবিশঙ্কর ঘোষ

গ. বিচারপতি এ এস এম সায়েম

ঘ. এম আর সিদ্দিকী

১৭. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

খ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

গ. তাজউদ্দীন আহমদ

ঘ. কমরেড মণি সিংহ

১৮. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ. তাজউদ্দীন আহমদ

গ. মোশতাক আহমেদ ঘ. মনসুর আলী

১৯. The first prime minister of Bangladesh Mr. Tajuddin Ahmad was born in-

ক. Cumilla খ. Manikganj

গ. Munshiganj ঘ. Gazipur

২০. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভায় সদস্য কতজন ছিলেন?

ক. ৮ জন খ. ১০ জন

গ. ৬ জন ঘ. ৪ জন

সঠিক উত্তর:

১.ক, ২.ঘ, ৩.ক, ৪.ক, ৫.খ, ৬.খ, ৭.ঘ, ৮.খ, ৯.ক, ১০.ক,

১১.খ, ১২.গ, ১৩.ক, ১৪.খ, ১৫.গ, ১৬.ঘ, ১৭.খ, ১৮.ক, ১৯.ঘ, ২০.গ

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা